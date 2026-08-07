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Yerel Husumetlisine kurşun yağdırdı
Yerel

Husumetlisine kurşun yağdırdı

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Husumetlisine kurşun yağdırdı

Gaziantep'te 51 yaşındaki İ. T. husumetlisi olan Ö.K. (68) ile karşılaşınca üzerindeki tabancayla yaşlı adama ateş açtı. Vücuduna isabet eden 3 mermiyle ağır yaralanan Ö.K. hastaneye kaldırıldı.

Şahinbey ilçesinin Yeditepe mahallesinde bulunan Engelsiz Yaşam Parkı'nda meydana gelen olayda 51 yaşındaki İ. T. Husumetlisi olan Ö.K. (68) ile karşılaşınca üzerindeki tabancayla Ö.K.'ya ateş açtı. Vücuduna isabet eden 3 mermiyle ağır yaralanan Ö.K. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri ticari taksi ile olay yerinden kaçan İ.T.'yi Kemal Bayındır Hastanesi civarında üzerinde 2 tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan İ.T. emniyete götürülürken, yaralanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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