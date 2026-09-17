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Gündem Husumetlisine ateş edip kendi babaannesini vuran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası
Gündem

Husumetlisine ateş edip kendi babaannesini vuran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
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Husumetlisine ateş edip kendi babaannesini vuran sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Eskişehir'de, aralarında alacak verecek meselesi bulunan husumetlisinin evine ateş ederken kendi öz babaannesi vuran zanlı, yargılandığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre, 20 yaşındaki sanık Ozan Gezgin, akşam saatlerinde yanına aldığı av tüfeğiyle aynı zamanda akrabası olan husumetlisinin evinin önüne geldi. Perdeleri kapalı olan ve içeride kimsenin bulunmadığını düşündüğü odaya doğru av tüfeğiyle korkutma amaçlı 2 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, odada bulunan öz babaannesi M.B. vurularak yaralandı. Olayın ardından yakındaki bir akaryakıt istasyonuna giden sanık Ozan Gezgin, durumu polis ekiplerine bildirerek teslim oldu.

BİLEREK ATEŞ ETMEDİM

Eskişehir Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Gezgin, son savunmasında babaannesiyle hiçbir husumetinin olmadığını belirtti. Gezgin, "Melek Bozbaş benim babaannem olur. Şu anda kendisine bakmakla yükümlüyüz ve biz bakıyoruz. Kendisine bilerek, isteyerek kesinlikle ateş etmedim. Benim bir yaşlı annem ve babam var, onlara bakacak kimse yok. Sizin adaletinize sığınıyorum, beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin olay anında içeride babaannesinin olduğunu bilmediğini, asıl hedefin aralarında alacak verecek meselesi olan şahıs olduğunu söyledi
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gezgin'i 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan suçlu buldu. Heyet; suçun işlendiği dönemdeki yaş durumu ile Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) takdiri indirim maddesi olan 62. maddesini uygulayarak Gezgin'in 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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