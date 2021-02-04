Husumetliler arasında bıçak çekildi... 1 ölü
Kahramanmaraş'ta aralarında husumet olduğu belirtilen iki kişi arasında kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Emirli Mahallesi, Eshab-ı Kehf Külliyesi yakınlarında Cebrail Göç (25) ile Ömer Kaynar (24) aralarında eski bir husumetten dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cebrail Göç bıçakla yaralandı. Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Cebrail Göç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ömer Kaynar jandarma tarafından gözaltına alındı.