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Yerel Husumetliler arasında bıçak çekildi... 1 ölü
Yerel

Husumetliler arasında bıçak çekildi... 1 ölü

Kahramanmaraş'ta aralarında husumet olduğu belirtilen iki kişi arasında kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 16:34:00 -
Husumetliler arasında bıçak çekildi... 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Emirli Mahallesi, Eshab-ı Kehf Külliyesi yakınlarında Cebrail Göç (25) ile Ömer Kaynar (24) aralarında eski bir husumetten dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Cebrail Göç bıçakla yaralandı. Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan Cebrail Göç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ömer Kaynar jandarma tarafından gözaltına alındı.

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