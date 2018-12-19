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Husumetli olduğu arkadaşını ormana kaçırıp, başına keserle vurdu

Kocaeli'de bir şahıs, kavgalı olduğu arkadaşını zorla ormanlık alana götürerek başına keserle vurup darp ettikten sonra cep telefonunu da gasp etti.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:04
Husumetli olduğu arkadaşını ormana kaçırıp, başına keserle vurdu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, M.E.D., yanındaki arkadaşları ile birlikte, daha önce kavga ettiği O.G.'yi buluştuktan sonra ormanlık alana kaçırarak dövdü. O.G.'nin başına keserle vuran, cep telefonunu gasp eden M.E.D. ve arkadaşları, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Kocaeli Derince Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce M.E.D.(23) ve arkadaşı O.G. (31) arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında yaralanan M.E.D., olay yerinden ayrıldıktan sonra kendisine ait araçla kaza yaptı. Araçta hasar meydana gelirken, M.E.D., O.G.'yi arayarak araçtaki hasarın kendisi yüzünden meydana geldiğini ve görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine önceki gün akşam saatlerinde buluşmaya giden O.G., M.E.D. ve yanındaki 3 kişi tarafından araca zorla bindirilerek kaçırıldı.

M.E.D. ve yanındaki 3 kişi, Körfez ilçesi Kirazlıyalı bölgesindeki ormanlık alana götürdüğü O.G.'yi dövdü. O.G.'nin başına keserin arka tarafıyla vuran kişiler, bu sırada O.G.'nin ağabeyini arayarak, "Kardeşini kaçırdık. 100 bin TL getirmezsen öldüreceğiz" dedi. Körfez Yarımca Polis Merkezi'ne giden O.G.'nin ağabeyi, kardeşinin kaçırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

O.G.'yi yaklaşık 2 saat boyunca döven kişiler, daha sonra Çınarlı Mahallesi'nde akaryakıt istasyonuna bıraktı. Kanlar içerisindeki O.G., polisin kendisini aradığı sırada Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanede tedavisi yapılan O.G., hastane polisine verdiği ilk ifadesinde, M.E.D. ve arkadaşları tarafından darp edildiğini ve üzerindeki 2 cep telefonunun gasp edildiğini söyledi.

O.G.'nin ifadesi üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarından M.E.D. ve arkadaşlarının kullandığı araçların plakaları ile M.E.D. ile birlikte olan C.B. (24), Y.D. (21) ve Y.T.'nin (23) kimliklerini belirledi. Araçlardan birinin kiralık olduğunu belirleyen ekipler, araç kiralama şirketinden alınan lokasyon verileri ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyerek olayda kullanılan iki aracın yerini tespit etti. İzmit Yenişehir Mahallesi'nde yapılan 4 saatlik takibin ardından düzenlenen operasyon ile M.E.D., C.B., Y.D. ve Y.T. yakalandı. Haklarında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gasp, tehdit, hakaret ve kasten yaralama' suçlarından işlem yapılan 4 kişinin polisteki ifadelerinde, O.G.'yi darp ettiklerini kabul ettikleri, ancak üzerindeki 2 cep telefonunu gasp etmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Daha önce de 'kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından sabıka kayıtları olduğu öğrenilen 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:04
  1. Kocaeli
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  5. Husumetli olduğu arkadaşını ormana kaçırıp başına keserle vurdu

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