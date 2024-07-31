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Yaşam Husumetli olduğu 2 kişi öldürüp intihar etti
Yaşam

Husumetli olduğu 2 kişi öldürüp intihar etti

Yeniakit Publisher
2024-07-31 01:21:00 -
Husumetli olduğu 2 kişi öldürüp intihar etti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde husumetli olduğu 2 kişiyi öldüren şahıs intihar etti.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Özbek isimli şahıs, husumetli olduğu Erkan Altan ve Mustafa Şahsuvar isimli şahıslarla çözüm amaçlı konuştuğu esnada yanında bulunan tabancayla ateş etti. 2 şahsı vücutlarının çeşitli yerlerinden vuran şahıs, ardından kafasına ateş etti.

Olay esnasında çevrede bulunan Süleyman Özbek isimli şahsın kardeşi S.G. bacağından yaralandı.

Şahıslardan Erkan Altan ve Mustafa Şahsuvar hastaneye intikal ettirilirken, Süleyman Özbek ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri, mahallede ve hastanede güvenlik önlemi aldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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