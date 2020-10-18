Husumetli aileler çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Beyşehir ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmada, durumları ağır olan 2 kişinin tedavisi sürerken, tedavileri tamamlanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Eğirler Mahallesi Halkapara mevkiinde meydana geldi. Mehmet Güler (39), kızı Ayşe Güler ile birlikte tarlada çalıştıkları sırada daha önceden aralarında çocuk kavgasından dolayı husumet bulunan Mustafa Ünaldı, Mücahit Ünaldı ve Ali Ünaldı ile karşılaştı. İki grup arasındaki karşılıklı sözlü atışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine sonradan gelen Güler ailesinin akrabaları Mustafa Özer, oğlu Halil Özer (16), Mustafa Ünaldı ve Mücahit Ünaldı birbirlerine av tüfekleri ile karşılıklı ateş açtı.

Sabah'ın haberine göre, açılan ateş sonucu yaralanan Mehmet Güler, Ayşe Güler, Halil Özer, Mustafa Özer, Mustafa Ünaldı, Mücahit Ünaldı ve Ali Ünaldı ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan Mehmet Güler ve Halil Özer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Mustafa ve Mücahit Ünaldı ise Konya'daki hastanelere sevk edildi. Hastanedeki tedavileri tamamlanan Ayşe Güler, Mustafa Özer ve Ali Ünaldı ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayda kullanılan 4 av tüfeğine de el koydu. Olayların daha da büyümemesi için jandarma ekipleri tarafından mahallede güvenlik önlemi alındığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.