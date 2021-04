Hüsnü Bayramoğlu'nun cenazesi ne zaman? Hüsnü Bayramoğlu'nun hangi camiden kaldırılacak?

Ömrünü inançlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde adayan Bediüzzaman Said Nursi’nin Hazretlerinin vasiyetlerinde vekil tayin ettiği Hüsnü Bayramoğlu’'nun koronavirüs nedenilye hayatını kaybettiği öğrenildi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, salı günü son yolculuğuna uğurlanacak. Alınan bilgiye göre, salı günü öğle namazını müteakip Eyüpsultan Camisi'nde Bayramoğlu için cenaze namazı kılınacak. Bayramoğlu'nun cenazesi, Bediüzzaman Said Nursi'nin diğer talebelerinin de bulunduğu Eyüpsultan Kabristanı'na defnedilecek.

Hüsnü Bayramoğlu kimdir?

Hüsnü Bayramoğlu 15 Şubat 1935 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. Babası Hıfzı Bayramoğlu tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine verilmiş ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar bu görevde kalmış. 1942'de yedi yaşında olan Hüsnü Bayramoğlu risaleler yazmaya başlar.

Kendisi 13, kardeşi Yılmaz 11 yaşındayken ilk defa Bediüzzaman'ı ziyarete gider. Bu ziyaretten bir süre sonra 1949-1950'de ortaokulu bitirdikten sonra daimi olarak yanında hizmetinde kalmaya başlar ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar Bediüzzaman'ın diğer birkaç talebesiyle birlikte bu vazifeyi görür.

Bayramoğlu kendisini “Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı” olarak tanıtıyordu. Hüsnü Bayramoğlu 18 Nisan 2021 tarihinde koronavirüsten vefat etti.

Hüsnü Bayramoğlu, Saidi Nursi Hazretleriyle nasıl tanıştı?

Hüsnü Bayramoğlu, Saidi Nursi Hazretleriyle nasıl tanıştığını şöyle anlatmıştı: “Adını ilk defa pederim Hıfzı Bayram'ın Üstadımızı Kastamonu'da ziyaretinin akabinde işittim. Pederim eve döndüğünde "ben Bediüzzaman'ı ziyaret ettim. Duasını aldım. Sizlere dua ederek bu evimizi Nur medresesi olarak kabul etti. Bu risaleleri yazarak Nur'a talebe olacağız" dedi. 7 yaşımdaydım, 1942 senesinde Nur risalelerini yazmaya başladık. Yazdığımız risaleleri Üstadımız'a gönderdik. Üstadımız Emirdağ'daydı. Ve bu risaleler ve mektuplara mukabil isimlerimizle bizlere cevabi mektuplar gönderiyordu. Daha sonra evvela Ekim 1949'da Afyon'da sonra Emirdağ'da ziyaret ettik. 1950 baharında Emirdağ'da hizmetinde kalmaya başladım."