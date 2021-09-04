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Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 4 İHA ile 2 balistik füze imha edildi
Dünya Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 4 İHA ile 2 balistik füze imha edildi
Dünya

Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 4 İHA ile 2 balistik füze imha edildi

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait 4 insansız hava aracı (İHA) ile 2 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 23:50:00 -
Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği 4 İHA ile 2 balistik füze imha edildi

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine bomba yüklü 4 İHA ile 2 balistik füze gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA ve füzelerin, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'da bazı haber siteleri ise ülkenin doğusundaki Demmam kentinde bir patlama sesinin duyulduğunu aktararak, patlamanın nedenine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

 

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