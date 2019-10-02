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Husiler'den Suudi Arabistan'a bir şok daha: En az 200 asker öldürdük

Yemen'de İran destekli Husiler, 3 Eylül'de başlattıkları son askeri operasyonun ikinci aşamasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden en az 200 kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını ileri sürdü.

02 Ekim 2019 Çarşamba 01:07
Husiler'den Suudi Arabistan'a bir şok daha: En az 200 asker öldürdük

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun Twitter hesabından, Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'nin, 3 Eylül'den bu yana yaptıkları saldırılarla ilgili düzenlediği basın toplantısının görüntüsü paylaşıldı.

Seri, Husilere bağlı füze gücünün, 3 Eylül'de başlattıkları son askeri operasyonun ikinci aşamasında 6 görev gerçekleştirdiğini ve bunların en önemlisinin Necran Havalimanı'nın vurulması olduğunu söyledi.

Yahya Seri, 3 Eylül'den beri silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) 16 sorti yaptığını, hava savunma kuvvetlerinin çeşitli türlerde Apache helikopterlerine karşı koyma kapsamında 40 operasyon gerçekleştirdiğini aktararak, koalisyon güçlerinin ise bu süre zarfında 600'den fazla hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Seri, "Operasyonun ikinci aşamasında 120'den fazla araç ve zırhlı imha edildi, koalisyon güçlerinden en az 200 kişi öldürüldü ve yaralandı" dedi.

Farklı aşamalarda askeri operasyon düzenleme tehdidinde bulunan Seri, "Saldırılar durmadıkça askeri operasyonlarımız da durmayacak" diye konuştu.

Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerinden, Seri'nin açıklamalarına karşı herhangi bir cevap verilmedi.

El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Seri, "Allah'tan Gelen Zafer" adı verilen operasyonun ilk aşamasında Suudi Arabistan'ın Necran kentinde, içinde askeri kampların da bulunduğu 350 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiklerini öne sürmüştü.

Düzenledikleri operasyonda Yemen ordusundan en az 200 kişinin hayatını kaybettiğini iddia eden Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden aralarında çocukların da bulunduğu 2 binden fazla askerin esir alındığını ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Husilerin, Suudi Arabistan topraklarında binlerce askeri esir aldıkları yönündeki açıklamalarını "tiyatro" olarak nitelendirmişti.

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Husilerin Suudi Arabistan'da binlerce askeri esir aldığı iddialarına ilişkin yöneltilen soruya, "Böyle iddialara cevap vermek uygun değil. Bu, aldatıcı basının iddia ettiği bir tiyatrodan ibaret" şeklinde yanıt vermişti.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 01:07
  1. Necran Havalimanı
  2. Husiler
  3. Suudi Arabistan
  4. Turki el-Maliki

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