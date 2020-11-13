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Aktüel Husiler, Yemen'de 326 yardım konteynerine el koydu
Aktüel

Husiler, Yemen'de 326 yardım konteynerine el koydu

Husiler, Dünya Gıda Programını, Hudeyde Limanı'na son kullanma tarihi geçmiş gıda ve ilaç göndermekle suçladı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 05:50:53 -
Husiler, Yemen'de 326 yardım konteynerine el koydu

ADEN (AA) - Yemen'de Husiler, son kullanma tarihi geçmiş gıda ve ilaç bulunduğu gerekçesiyle Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından gönderilen 326 yardım konteynerine el koydu.

Husilere ait "el-Mesira.net" sitesinin, Hudeyde Valiliği İnsani Yardım Yönetimi ve Koordinasyon Yüksek Kurulu Başkanı Cabir er-Razihi'ye dayandırdığı habere göre, konteynerlerde yapılan inceleme sonucu içlerindeki ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmiş olduğu ortaya çıktı.

Konteynerlere el konulması ve bunların üretildikleri ülkeye geri gönderilmesi için WFP'nin bilgilendirilmesine karar verildiği kaydedilen haberde, konteynerlerden 300'ünde yemeklik yağ, 16'sında kronik hastalıklar için ilaç, 10'unda da çocuklar için gıda takviye ürünleri, bezelye ve bisküvi bulunduğu ifade edildi.

Haberde, WFP, bu gıda ve ilaç yardımlarını, kasıtlı olarak Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kontrolündeki limanlardan geçirmek ve ancak raf ömrü bittikten sonra Hudeyde Limanı'na göndermekle suçlandı.

WFP'den söz konusu suçlamalarla ilgili açıklama yapılmadı.


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