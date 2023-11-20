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Dünya Husiler, Türkiye'den yola çıkan gemiye el koydu!
Dünya

Husiler, Türkiye'den yola çıkan gemiye el koydu!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 16:00:00 -
Husiler, Türkiye'den yola çıkan gemiye el koydu!

Husiler'in Kızıldeniz'de Türkiye'den yola çıkan bir yük gemisine el koyduğu öğrenildi.

İsrail, Husiler'in Kızıldeniz'de Türkiye'den yola çıkan bir yük gemisine el koyduğunu duyurdu.

Açıklamada, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'in güneyinde İngilizlere ait ve Japonlar tarafından işletilen bir kargo gemisini ele geçirdiği belirtildi.

Hükümet, olayı uluslararası deniz güvenliği açısından sonuçları olan bir "İran terör eylemi" olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Bu, İran'ın özgür dünya vatandaşlarına karşı savaşçılığında bir tırmanışı temsil eden ve küresel nakliye yollarının güvenliği açısından uluslararası sonuçları olan bir başka İran terör eylemidir." denildi.

İsrail ordusu da "Bir kargo gemisinin Kızıldeniz'in güneyinde Yemen yakınlarında Husiler tarafından kaçırılması, küresel sonuçları olan çok vahim bir olaydır. İsrailliler hariç çeşitli milletlerden sivillerin görev yaptığı gemi, Türkiye'den Hindistan'a doğru yola çıktı. Bu bir İsrail gemisi değildir" paylaşımında bulundu.
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