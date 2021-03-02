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Dünya Husiler: Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanını vurduk
Dünya

Husiler: Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanını vurduk

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını iddia ederken, koalisyon güçleri, İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 22:35:00 -
Husiler: Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanını vurduk

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını iddia ederken, koalisyon güçleri, İHA'nın imha edildiğini bildirdi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Abha Havalimanında savaş uçaklarının yer aldığı hangarların İHA ile hedef alındığını belirtti.

Seri, söz konusu saldırının "koalisyon güçlerinin hava saldırılarına ve Yemen'de devam eden ablukaya" cevap olarak düzenlendiğini savundu.

Koalisyon: Husilerin gönderdiği İHA düşürüldü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki ise Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Husilerin sivillere saldırı girişimlerinin kasıtlı ve sistematik şekilde devam ettiğini kaydeden Maliki, bu durumun "savaş suçu" olduğunu ifade etti.

Maliki, uluslararası insan haklarına göre sivilleri ve sivil nesneleri korumak için önlemler aldıklarını sözlerine ekledi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine düzenlediği füze saldırısında, 2'si Yemenli 3'ü Suudi Arabistanlı 5 sivil yaralanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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