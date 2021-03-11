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Dünya Husiler sivil yerleşim yerine balistik füze fırlattı
Dünya

Husiler sivil yerleşim yerine balistik füze fırlattı

Sık sık balistik füze ve patlayıcı yüklü İHA'larla saldırı düzenleyen Yemen'deki İran destekli husiler Marib kentindeki sivil yerleşim yerini hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 22:04:00 -
Husiler sivil yerleşim yerine balistik füze fırlattı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husi milisleri çoğunlukla yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı, Marib kentinin kuzeyindeki er-Ravda bölgesine balistik füze attı.

Saldırının herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığı netleşmezken, Yemen hükümetinden veya Husilerden bu yönde bir açıklama yapılmadı.

Husiler, meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek için son dönemde saldırılarını artırdı.

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