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Dünya Husiler sivil bir araca saldırdı: Yaralılar var
Dünya

Husiler sivil bir araca saldırdı: Yaralılar var

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Taiz şehrinde sivil bir araca hava saldırısı sonucu 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 00:16:00 -
Husiler sivil bir araca saldırdı: Yaralılar var

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Taiz şehrinde sivil bir araca hava saldırısı sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen hükümet güçlerine bağlı Taiz Rehberlik Birimi Başkan Vekili Abdulbasit el-Bahr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilere ait insansız hava aracının (İHA), Taiz'in Şemir bölgesinde "Toyota Hilux" tipi sivil bir aracı hedef aldığını bildirdi.

Bahr, araç seyir halindeyken düzenlenen saldırıda arabada bulunan 8 kişinin yaralandığını, 3'ünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Olayla ilişkin Husilerden açıklama gelmedi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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