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Dünya Husiler silahsızlandırılmış bölge teklif etti
Dünya

Husiler silahsızlandırılmış bölge teklif etti

Husiler'in Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde silahsızlandırılmış bir bölge kurulması teklif ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 05:29:00 -
Husiler silahsızlandırılmış bölge teklif etti

BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu'nun (UNMHA) sosyal paylaşım sayfasında yapılan açıklamada, silahsız bölge kurulması teklifinin kendilerine Husiler'den Hudeyde'deki askeri faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelere giriş izni vermeleri talebinde bulundukları Sana toplantıları sırasında yapıldığı belirtildi.

UNMHA Başkanı Abhijit Guha, açıklamada, "askeri bölgelere girmemize izin verildiğinde, ateşkes uygulamasına daha iyi destek verme gücümüz olacak. Bu da şiddeti ve sivillere olan etkisini sınırlama imkanı verecektir" ifadelerini kullandı.

Guha, Hudeyde'de taraflara sivil kayıpların ya da sivil altyapıda zararın olduğu bölgelere ulaşma hakkının UNMHA'ya verilmesi çağrısında bulundu.

Yemen krizi ve Stockholm Anlaşması

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'le ilgili maddeler içeren 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçememişti.

Hudeyde'nin merkezi Husilerin kontrolünde bulunurken, kentin güney ve doğu girişlerini ise hükümet güçleri elinde tutuyor.

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