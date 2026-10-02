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Gündem Husiler Medine'deki sivil altyapıyı vurmuştu! İletişim Başkanı Duran saldırıyı lanetledi
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Husiler Medine'deki sivil altyapıyı vurmuştu! İletişim Başkanı Duran saldırıyı lanetledi

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Husiler Medine'deki sivil altyapıyı vurmuştu! İletişim Başkanı Duran saldırıyı lanetledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yemen'deki Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik yaptığı hava saldırısını lanetledi.

İletişim Başkanı Duran, Husilerin Medine'deki sivil altyapıya yönelik saldırısını lanetledi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı telin ediyorum. Haremeyn-i Şerifeyn'in kutsiyetini, huzurunu ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı, tüm İslam aleminin ortak hassasiyetine yönelmiş kabul edilemez bir hadsizliktir. Bölgenin huzurunu ve istikrarını tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz."

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