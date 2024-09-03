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Dünya Husiler, İsrail destekçilerine nefes aldırmıyor! İHA ve füzelerle saldırdılar
Dünya

Husiler, İsrail destekçilerine nefes aldırmıyor! İHA ve füzelerle saldırdılar

Yeniakit Publisher
2024-09-03 01:24:00 -
Husiler, İsrail destekçilerine nefes aldırmıyor! İHA ve füzelerle saldırdılar

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de bir gemiye İHA ve füzelerle saldırdı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yayınlanan açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin, Kızıldeniz'de "BLUE LAGOON I" adlı gemiye uygun füze ve İHA'larla saldırı düzenlediği kaydedildi.

Geminin "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, geminin doğrudan isabet aldığı belirtildi.

BLUE LAGOON I'in 2003 yılında inşa edildiği ve halen Panama bayrağı taşıyan bir Crude Oil Tanker gemisi olduğu ifade ediliyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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