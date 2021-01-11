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Dünya Husiler hükümet yanlısı 75 komutana idam kararı verdi
Dünya

Husiler hükümet yanlısı 75 komutana idam kararı verdi

Yemen'de İran destekli Husilere ait sözde askeri mahkeme, hükümet güçlerinden 75 komutan hakkında idam kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 00:31:00 -
Husiler hükümet yanlısı 75 komutana idam kararı verdi

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, "Askeri Bölge Merkez Mahkemesi, vatana ihanet, düşmana (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri) yardım etme ve ülkeye girişini kolaylaştırma suçlamasıyla 75 komutanı suçlu buldu." ifadesi kullanıldı.

Haberde ayrıca, yargılanan komutanlara idam cezası verildiği, ülke içi ve dışındaki mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Hakkında karar çıkan komutanlar ve güvenlik yetkilileri arasında İçişleri Bakanı Tümgeneral İbrahim Haydan, Taiz komutanlarından Halid Fadıl, Cevf Valisi Emin el-Akimi de bulunuyor.

Yemen hükümet güçlerinden karara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi ve Yemen hükümeti, Sana'daki Husilere ait mahkemelerde alınan kararları tanımıyor.

Hükümet yetkilileri ve askerlerin başta Sana olmak üzere Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde gayrimenkulleri bulunuyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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