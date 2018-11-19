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Husiler çağrı yaptı! 'Suudi Arabistan'a füze atmak istemiyoruz'

Yemen'de Husiler, bölgede barışın sağlanması adına Suudi Arabistan'a çağrı yaptı. Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, "Askeri operasyonları durdurmaya hazırız" dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:25
Husiler çağrı yaptı! 'Suudi Arabistan'a füze atmak istemiyoruz'

Yemen'de bulunan Husiler, ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze atılmasına son verilmesi girişiminde bulundu.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen resmi makamlarını, Suudi Arabistan, BAE ve diğer müttefiklere yönelik füze ve insansız hava araçları kullanımını durdurmaya çağırdı.

"Durdurmaya hazırız"

Husi, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri barış istiyorsa adil ve onurlu bir barışın sağlanması için bütün cephelerdeki askeri operasyonları durdurmaya da hazır olduklarını" ifade etti.

Söz konusu girişimin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in insansız hava araçları ve füze kullanımına son verilmesi talebini yerine getirmek, barışın tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemek ve Yemen'e yönelik saldırıların devam etmesinin gerekçesini ortadan kaldırmak için başlatıldığı kaydedildi.

Husilerin girişimiyle ilgili olarak koalisyon güçlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 14:25
  1. Suudi Arabistan
  2. Husiler

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