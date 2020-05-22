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Dünya

Husiler barış çağrısı yaptı

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonuna gerçek müzakerelerde bulunma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 05:20:00 -
Husiler barış çağrısı yaptı

Husilere ait Yüksek Meclis Başkanı Mehdi el-Meşşat, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla televizyonda bir konuşma yaptı.

Meşşat, "Saldırgan ülkelere (Arap koalisyonu) savaş stratejisinden barış stratejisine ciddi ve fiili bir dönüşüm yapmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Arap koalisyonuna gerçeği gizleme siyasetinden vazgeçmeleri çağrısında bulunarak, sözlerle eylemlerin birbirine mutabık kalması gerektiğini belirten Meşşat, Arap koalisyonundaki ülkelerin barış yolunu seçeceklerini ifade etti.

Meşşat, büyük acıların yaşanacağı aşamaya yeniden girişmek istemeyecekleri bir duruma kendilerini zorlamayacaklarından ümitli olduklarını kaydetti.

Husi Yüksek Meclisinden yapılan müzakere çağrısına Arap koalisyonundan henüz cevap verilmedi.

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