  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Husi milisler Yemen'de 5 yıldır alıkoydukları gazeteciyi serbest bıraktı

2020-04-23 22:10:54 -
Husi milisler Yemen'de 5 yıldır alıkoydukları gazeteciyi serbest bıraktı

ADEN (AA) - Yemen'deki Husiler, 5 yıldır alıkoydukları gazeteci Salah el-Kaidi'yi serbest bıraktı.

Gazetecinin serbest bırakıldığı haberini, Yemen Enformasyon Bakanlığında müsteşarlık görevini yürüten abisi Abdulbasid el-Kaidi, Twitter hesabından fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

Kardeşinin alıkonulduğu 5 yıl boyunca çeşitli eziyetlere maruz kaldığını belirten Abdulbasid el-Kaidi, "Bize cesur bir savaşçı olarak döndün, gösterdiğin fedakarlık bizim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Salah el-Kaidi, Husi milislerin başkent Sana'da 2015'te "Süheyl'' isimli televizyon kanalına düzenlediği baskında alıkonulmuştu.

- Husiler 228 kişiyi serbest bıraktı

Öte yandan Husilere ait SABA haber ajansı, ramazan dolayısıyla Husilere bağlı güçlerin 228 kişiyi serbest bıraktığını bildirdi.

Haberde, söz konusu kişilerin "iyi hallerinden" ötürü serbest bırakılmaya uygun görüldüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Yemen Heyeti, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen hapishanelerindeki tüm siyasi mahkum ve tutukluların acilen serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı