Hüseyin Yayman, oyun platformlarını uyardı! Artık dur demenin zamanı geldi

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Cuma günü bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız.” dedi.

"ARTIK DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ"

Yayman, Türkiye'nin konuştuğu olayı yakından takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Eskişehir'deki üzücü olayı yakından takip ediyoruz. Aslında bu tekil olay dahi nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu apaçık ortaya koyuyor..

Dijital bağımlılık meselesini artık bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele almanın zamanı gelmiştir. Gençlerimiz klavyenin arasında yok olmaktadır. Bu işe artık dur deme zamanıdır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"BU OYUNLARI SUNAN PLATFORMLAR GÜNDEMİMİZDE"

Yayman, gençleri zehirleyen oyunları hazırlayan platformlarını uyardı ve şu ifadeleri kullandı:

Dijital Oyunların çocuklarımız üzerinde bıraktığı olumsuz etki bu acı olay ile bir kez daha görüldü. Evlatlarımıza zarar veren, toplum yapımızı olumsuz etkileyen oyunlar ve bunları piyasaya sunan platformlar gündemimizdedir.

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Cuma günü bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız..

"Gençlerimizi zehirleyen, psikolojisini bozan oyunları üreten ve servis eden platformları bu konuda uyarıyoruz." diyen Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çocuklarımızı korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Oyun bağımlılığı ve mevcut tehditler konusunda aileleri de daha hassas olmaya çağırıyorum.

Gençler geleceğimizdir ve dijital bağımlılık Türkiye'nin en birinci sorunudur..

Eskişehir'deki saldırı sonrası uzman isimler aileleri uyardı: Beynin yapısı değişiyor! Gri madde azalıyor...