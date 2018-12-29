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Hüseyin Keskin kimdir nerelidir?

Hüseyin Keskin, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı olacağı konuşulurken, Hüseyin Keskin'in kim olduğu da araştırılıyor. Hüseyin Keskin, 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasete başladı. AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı görevini yapan Hüseyin Keskin, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı oldu. Peki Hüseyin Keskin kimdir? Hüseyin Keskin nereli? İşte Hüseyin Keskin'in hayatı

29 Aralık 2018 Cumartesi 12:05
Hüseyin Keskin kimdir nerelidir?

Hüseyin Keskin, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı olacağı konuşulurken, Hüseyin Keskin'in kim olduğu da araştırılıyor. Hüseyin Keskin, 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasete başladı. AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı görevini yapan Hüseyin Keskin, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı oldu. Peki Hüseyin Keskin kimdir? Hüseyin Keskin nereli? İşte Hüseyin Keskin'in hayatı

Hüseyin Keskin kimdir?

1972 yılında Erzincan’da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme üzerine yaptı. 2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile siyasete başladı. Bu süre içinde Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü. 4 Mart 2006 yılında yapılan kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı’na seçildi. Bir sonraki kongreye kadar bu görevini sürdürdü. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Sultanbeyli Belediye Başkanlığı’na seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti tarafından aday gösterilen Hüseyin Keskin, ilçe sakinlerinin büyük çoğunluğunun desteğini alarak yeniden Belediye Başkanı seçildi. Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır. 

Sultanbeyli belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 61

SP % 14

HDP % 11

CHP % 7

MHP % 3

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 12:05
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