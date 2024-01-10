Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? MHP'nin Bartın Belediye Başkan Adayı Fırıncıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği isimler arasında bulunan Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Bartın Belediye Başkan adayı oldu. Kararın ardından Fırıncıoğlu'nun kariyeri ve hayatı çok merak ediliyor. MHP Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında? MHP Bartın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kaç yaşında? Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu kimdir? gibi sorular sorulmaya başlandı.

1955'te Bartın’da dünyaya gelen Fırıncıoğlu, İlköğretim ve Orta öğrenimini Bartın’da gördü. Çok küçük yaşlardan itibaren, Belediye Başkanı olan babası Davut Fırıncıoğlu ile birlikte çalışmalarda bulundu. Babası dört dönem boyunca Belediye Başkanlığı yapmıştır.

Kuyumculuk, Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği, Otobüs İşletmeciliği, Oto Galeri, İnşaat, Turizm İşletme gibi birçok sektöre atıldı. Siyasi kariyerine ilk olarak 1994 yılında atılarak, Yerel Seçimlerde Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak seçildi.





Sonrasında 2004 yılında Demokratik Sol Parti (DSP) İle girdiği Belediye Seçimlerinde Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. Sonrasında 2009 yılında Belediye Meclisi ve Belediye Başkanlığı vekalet görevlerinde bulundu.

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2023 yılında yapılan milletvekili seçimleri dolayısıyla istifa eden Belediye Başkanı Cemal Akın'ın ardından, yapılan oylamayla Belediye Meclisi kararıyla 46.Dönem Belediye Başkanı olarak seçildi.



Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, evli ve 2 çocuk sahibidir.