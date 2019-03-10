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Hüseyin Eroğlu: “Bizim için değerli bir galibiyet”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor karşısında alınan galibiyetin ilk 6 sıraya yakın olma adına büyük önem arz ettiği söyledi.

10 Mart 2019 Pazar 18:36
Hüseyin Eroğlu: “Bizim için değerli bir galibiyet”

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor karşısında alınan galibiyetin ilk 6 sıraya yakın olma adına büyük önem arz ettiği söyledi.


Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Geçen hata son dakikada yediğimiz golle berabere kalmıştık. Bunu telafi etmek istiyorduk. İstanbulspor sahasında pas oyunu oynayan bir takım. Belki son haftalarda bunu sonuca yansıtamamış olabilirler. Bizim de kazanmamız gereken bir maçtı. Topa sahip olarak rakibin baskısını kırmak istiyorduk. Maça da böyle başladık. Onların üzerimize gelmesini engelledik. Belli bölümde arka arkaya kazandıkları duran toplar ve yan toplarla baskı kurdular. Yan toplarda başarılıydık. Pozisyon vermedik. Bir hücum girişiminde kazandığımız topla 1-0 öne geçtik. Oyun lehimize dönmüştü. Kaptırdığımız topun ardından oyuncumuz kırmızı kart yedi. Sonraki süreçte yaklaşık 60-65 dakika 10 kişi oynadık. İstediğimiz şey oyunu geride kabul edip onlara alan bırakmamaktı. Alanları iyi kapattık. Belki skoru da artırabilirdik. İkinci yarı üretken bir oyun sergileyemedik. Skoru koruduk ve 3 puanla döndük. Bizim için çok değerli bir galibiyetti. İlk 6 sıraya yakın olmak için önemliydi” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 18:36
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