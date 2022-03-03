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Medya Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
Medya

Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 14:07:00 -
Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Oyuncu Hüseyin Elmalıpınar (51), Şişli'de kalp krizi geçirdi. 1971 doğumlu Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şişli Feriköy mezarlığı yakınlarında rahatsızlanan oyuncu Hüseyin Elmalıpınar kalp krizi geçirdi kaldrıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Elmalıpınar kimdir?

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır.

Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza atarak akıllarda kalmıştır.

2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynamıştır.

2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol almıştır. (Sabah)

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