Hüseyin Coşkun Aydın kimdir | AK Parti Kahramanmaraş Göksun belediye başkan adayı Hüseyin Coşkun Aydın

Hüseyin Coşkun Aydın AK Parti Kahramanmaraş Göksun belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Hüseyin Coşkun Aydın’ın kim olduğu araştırılıyor. Kahramanmaraş Göksun Belediye Başkan adayı Hüseyin Coşkun Aydın kimdir? İşte Hüseyin Coşkun Aydın biyografisi...

Hüseyin Coşkun Aydın kimdir?

1966 yılında Göksun’da doğan Hüseyin Coşkun Aydın, 1984 yılında Göksun İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Ortaöğretim yıllarından itibaren MTTB ve MGV faaliyetlerinde bulunan Aydın, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

1987 yılında Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak Kasabası Camiinde İmam-Hatip olarak memuriyet hayatına başlayan Aydın, 1989–1992 yılları arasında Kahramanmaraş İl Müftülüğünde memur, 1992–2002 yılları arasında Göksun İlçe Müftülüğü’nde memur, 2002–2004 yıllar arasında Göksun İlçe Müftülüğü’nde şef olarak görev yaptı.

07 Temmuz 2004 tarihinde Göksun Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olan Aydın, bu süre içinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü görevini de yürüttü. Aydın, ayrıca 2006–2011 yılları arasında Göksun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü de yaptı.

Aydın, yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığı 9 yılda, ilçe merkezi ile 53 Köy ve 7 beldede ÖZEL İDARE, KÖYDES, BELDES, AB, DOĞAKA, SODES kapsamında toplam 233 projede görev aldı.

30 Mart 2014 Yılında yapılan yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisinden Belediye Başkan Adayı olarak, Göksun Belediye Başkanı seçilmiş ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Hüseyin Coşkun Aydın, evli ve dört çocuk babasıdır.