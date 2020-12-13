Hüseyin Çimşir'den yenilgi sözleri

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını ifade etti.

Maçın başında pozisyon bulduklarını dile getiren Çimşir, "Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama olmadı ve maalesef maçı kaybettik. Özellikle oyun başlangıcımız iyiydi pozisyonları bulduk ama bu süreçlerde eğer golü bulup öne geçemezseniz sonrasında kırılmalar yaşayabiliyorsunuz." diye konuştu.

Çimşir, takımın başına yeni geldiğini ve bir şeyleri değiştirmeye çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"10. günümüz ve 3 maçta 3 mağlubiyetimiz var. Elimizde sihirli değnek yok ve oyun olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz ama bunu maalesef skor anlamında yansıtamadık. Biz çalışmaya devam edeceğiz ve sabredeceğiz. Neyi ne kadar değiştirebilir, geliştirebiliriz onun mücadelesini verip yolumuz devam edeceğiz."

Mustafa Kaplan: Kazandığımız için mutluyuz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan da, iyi mücadele ettiklerini ve kazandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kazandığımız için mutluyuz. Ben bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Maçın başından son dakikasına kadar sahada işi disiplininden kopmadan mücadele ettik. Attığımız bir golle de maçı kazandık. Hakemleri kutluyorum çünkü iyi bir maç yönettiler. Erzurumspor teknik kadrosu ve futbolcularını da tebrik ediyorum çünkü oyunun geneline baktığımız zaman her iki takımda oyun oynamak ve kazanmak istedi."

Çok önemli bir maç olduğunu dile getiren Kaplan, "Bizim için bıçak sırtı gibi bir maçtı. Başkanımız bize çok büyük destek veriyor ve bu galibiyeti ona da armağan ediyoruz. Biz Gençlerbirliği olarak hem gençlerimiz hem de tecrübeli oyuncularımızla iyi bir karma yapıp daha iyi Gençlerbirliği izlettirmek istiyoruz. Önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz. Geçen hafta kazandığımızda özgüvenimiz artmıştı bu hafta da kazanınca özgüvenimiz daha da arttı."