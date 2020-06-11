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Spor

Hüseyin Çimşir kaldığı yerden devam etmek istiyor

Süper Lig’de, korona virüs öncesi yönetimiyle Trabzonspor’da yüzleri güldüren teknik direktör Hüseyin Çimşir, kaldığı yerden zirve mücadelesine devam etmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:28:18 -
Hüseyin Çimşir kaldığı yerden devam etmek istiyor

Süper Lig’de, korona virüs öncesi yönetimiyle Trabzonspor’da yüzleri güldüren teknik direktör Hüseyin Çimşir, kaldığı yerden zirve mücadelesine devam etmek istiyor.


Teknik Direktör Ünal Karaman’ın ardından ne yapacağı merakla beklenen 40 yaşındaki teknik adam Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavili takım, hem Süper Lig’de hem de Ziraat Türkiye Kupasında yoluna devam ederek camianın yüzünü güldürmüştü. Çimşir, tüm dünyada yaşanan pandemi öncesinde bordo-mavili takımın başında çıktığı 9 Süper Lig maçından 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak liderlik koltuğuna oturmuştu. Yenilgisiz yoluna devam eden genç teknik adamın bu performansı camiada kendisine karşı olan güveni arttırmıştı. Korona virüs öncesi ortaya koyduğu istikrarı 3 aylık aradan sonra Süper Lig’in başlamasıyla birlikte yeniden göstermek isteyen Çimşir, 9 maçlık yenilmezlik serisini yarın oynanacak olan Göztepe maçında da sürdürerek emin adımlarla yoluna devam etmek istiyor.



Takımına güveniyor


Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, 5 Mayıs’ta Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde takım halinde çalışmalar başlayıncaya kadar oyuncuların moral durumlarının yanı sıra fiziksel durumlarını da yakından takip etti. Yaklaşık 40 gündür takım halinde çalışmalar yapan bordo-mavililerin istek ve arzusu genç teknik adamı umutlandırıyor. Her oyuncusunun formayı kapmak için verdiği mücadeleyi yakından gören Çimşir, zorlu maçlar öncesi takımına duyduğu inancını ve güvenine vurgu yapıyor.

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