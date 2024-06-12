Hüseyin Çevik de Fenerbahçe topuna girdi! "Mourinho FETÖ'cü mü?"

Youtube kanalı üzerinden içerikler üreten Hüseyin Çevik, Fenerbahçe'deki seçimlerle değişen ülke gündemine tepki gösterdi.

Hüseyin Çevik, Fenerbahçe'de herkesin birbirini suçladığını ve yakında Mourinho'nun bile FETÖ'cü çıkabileceğini söyledi.

İşte Hüseyin Çevik'in o açıklamaları...

Müslümanların gündemi bu. Herkes bunu konuşuyor. Aziz Yıldırım, Mourinho Ali Koç ve Acun ılıcalı. Bunlardan banane ama Gazze konuşuluyor mu? Hayır unutuldu. Arakan konuşuluyor mu? Doğu Türkistan ne alemde? Gündem başka. Aziz Yıldırım diyor ki, "Acun Ilıcalı FETÖ'cü", o da ona FETÖ'cü diyor. Neredeyse Mourinho'da FETÖ'cü çıkacak. Yani yakında Mourinho'da FETÖ'cü çıkarsa şaşırmayın yani. Türk halkı nefsiyle savaşı maalesef kaybetti. Maalesef durum bu. Canlı yayında birbirlerine sövüyorlar. Diğer taraftan Okan Buruk karşı tarafa küfür ediyor. Futbolda herkes birbirine ana avrat sövüyor. Sırrını kimseye anlatmayın. Anlatacaksanız da gidip duvarla konuşun.



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