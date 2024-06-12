  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yeni görev! Resmen belli oldu

Eğer doğruysa skandal! Belediye başkanı mı genel başkanı mı? Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Ekrem’den şok talep

Gelen başkanlar gideni aratmıyor CHP’den İzmir'e koku hizmeti

FETÖ’nün izi sürüldü! İşte kaçırıldığı yer.. Neresi bu Pocono?

Şiddetle karşı çıkıyorlardı, 'asla olmaz' diyorlardı! İran'dan şaşırtan Türkiye kararı geldi

Oyun felsefesine şiddetle karşı çıkıyorlardı ama Montella ilk 11'in 8'ini belirledi bile… Omurga artık ortada…

TC kimlik kartını göstermek yetiyor! Emeklilere yüzde 20 indirim müjdesi

Ümit Özdağ kendine yakışanı yaptı! Yunanlılara övgü TSK’ya iftira

Devlet gerekeni yaptı! Ambulansın önünü kesenler için sıcak gelişme

"Ankara'ya savaş uçağı vermeyiz" diyorlardı! Şimdi İHA yapıp Türk SİHA'larına rakip oldular
list-style-type: decimal;
Spor Hüseyin Çevik de Fenerbahçe topuna girdi! "Mourinho FETÖ'cü mü?"
Spor

Hüseyin Çevik de Fenerbahçe topuna girdi! "Mourinho FETÖ'cü mü?"

Yeniakit Publisher
2024-06-12 15:35:00 - 2024-06-12 15:42:39
Hüseyin Çevik de Fenerbahçe topuna girdi! "Mourinho FETÖ'cü mü?"

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolar ile dikkat çeken Hüseyin Çevik, son dönemde Türkiye'de ana gündemin futbol olmasına isyan etti.

Youtube kanalı üzerinden içerikler üreten Hüseyin Çevik, Fenerbahçe'deki seçimlerle değişen ülke gündemine tepki gösterdi.

Hüseyin Çevik, Fenerbahçe'de herkesin birbirini suçladığını ve yakında Mourinho'nun bile FETÖ'cü çıkabileceğini söyledi.

İşte Hüseyin Çevik'in o açıklamaları...

Müslümanların gündemi bu. Herkes bunu konuşuyor. Aziz Yıldırım, Mourinho Ali Koç ve Acun ılıcalı. Bunlardan banane ama Gazze konuşuluyor mu? Hayır unutuldu. Arakan konuşuluyor mu? Doğu Türkistan ne alemde? Gündem başka. Aziz Yıldırım diyor ki, "Acun Ilıcalı FETÖ'cü", o da ona FETÖ'cü diyor. Neredeyse Mourinho'da FETÖ'cü çıkacak. Yani yakında Mourinho'da FETÖ'cü çıkarsa şaşırmayın yani. Türk halkı nefsiyle savaşı maalesef kaybetti. Maalesef durum bu. Canlı yayında birbirlerine sövüyorlar. Diğer taraftan Okan Buruk karşı tarafa küfür ediyor. Futbolda herkes birbirine ana avrat sövüyor. Sırrını kimseye anlatmayın. Anlatacaksanız da gidip duvarla konuşun.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hüseyin Çevik'ten şok sözler: Her şey develerin öldürülmesiyle başladı, 2024'te 'bu felaket olacak' diyorlar
Hüseyin Çevik'ten şok sözler: Her şey develerin öldürülmesiyle başladı, 2024'te 'bu felaket olacak' diyorlar

Gündem

Hüseyin Çevik'ten şok sözler: Her şey develerin öldürülmesiyle başladı, 2024'te 'bu felaket olacak' diyorlar

Hüseyin Çevik canice öldürülen Ramazan hocayla ilgili sessizliğini bozdu: Hakkım haram olsun
Hüseyin Çevik canice öldürülen Ramazan hocayla ilgili sessizliğini bozdu: Hakkım haram olsun

Gündem

Hüseyin Çevik canice öldürülen Ramazan hocayla ilgili sessizliğini bozdu: Hakkım haram olsun

Hüseyin Çevik her şeyi açıkladı! Manşeti bile verdi: "Hüseyin Çevik Menzil cemaatinden kaç para aldı?"
Hüseyin Çevik her şeyi açıkladı! Manşeti bile verdi: "Hüseyin Çevik Menzil cemaatinden kaç para aldı?"

Gündem

Hüseyin Çevik her şeyi açıkladı! Manşeti bile verdi: "Hüseyin Çevik Menzil cemaatinden kaç para aldı?"

'Bana sövecekler ama' diyen Hüseyin Çevik'ten Arda Güler'e uyarı: Allah için yapma
'Bana sövecekler ama' diyen Hüseyin Çevik'ten Arda Güler'e uyarı: Allah için yapma

Spor

'Bana sövecekler ama' diyen Hüseyin Çevik'ten Arda Güler'e uyarı: Allah için yapma

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23