Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser Tekinoktay kaç yaşında?

Beşiktaş yeni başkanını 20 Ekim'de seçecek. 20 Ekim'de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan isimlerden biri de Hürser Tekinoktay. Peki, Hürser Tekinoktay kimdir?

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 13 Ekim'de gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması durumunda başkanlık seçimi 20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Şimdiye kadar başkan adaylığı için Serdal Adalı, Hüsner Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal adaylığını resmi olarak açıkladı. Peki, Hürser Tekinoktay kimdir?

Hürser Tekinoktay kimdir?

Hürser Tekinoktay 31 Temmuz 1960 İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Koleji Fen Bölümü'nde okudu. 1993-1994 sezonunda İtalya'nın Lazio Kulübü'nde yaptığı staj sonrasında aktif antrenörlük hayatına başladı. Çalıştırdığı futbolcular arasında çok sayıda A Milli, ümit millî ve genç millî olan futbolcular bulunuyor.

Hürser Tekinoktay 2000-2001 sezonunda bir dönem Nevio Scala'nın yardımcılığını yaptı. Beşiktaş'ta ki görevinin ardından 2001-2002 sezonunda şimdiki adı TFF 1. ligi olan o dönemde 2 A Kategorisi takımlarından Çanakkale Dardanelspor Teknik Direktörlüğü görevini yürüttü.