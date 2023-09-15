Hürriyet’in son yaptığına bakın! Ya cahiller ya da ölümüne operasyon yapılıyor

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Hürriyet'in Madımak Olaylarına ilişkin skandal haberi de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

"33 aydın katledildi" diyor. 14 yaşında çocuk var aralarında. İşlerine gelince, "14 yaşındaki çocuğu bile katlettiler" diyorlar. Sonra dönüp, "33 tane aydını katlettiler" diyorlar. 14 yaşındaki çocuk aydın mı?

Efendim çocuk olsa ne olur, aydın olsa ne olur, insan değil mi? Eyvallah... Doğruyu söyleyelim. İşin içine ajitasyon yapmayalım. Zaten hepimizi üzen bir olay. Gerçek ne ise onu söyleyelim.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hürriyet gazetesi, "1993 yılında ateşe verilen Madımak Oteli'nde 33 aydın ve 2 otel çalışanının..." Otel çalışanlarını da ayırıyor. "Katledilmesine ilişkin dava zamanaşımı nedeniyle düşürüldü." Ya cahiller, ya da ölümüne operasyon yapıyorlar.

1 tane mi dava var? "Dava düşürüldü" diyorsun. Peki o zaman Mevlüt Atalay neden cezaevinde ki şu an? Çıksınlar söylesinler ki, "O kişiler Sivas davasından değil, başka olayları vardı" diyebiliyorlarsa desinler. Şu an bu olay nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezası alan, hapiste olan onlarca insan var. O insanların cezaevinde olduğunu gizleyip, ahlaksızca sahtekarlık yapıp... Bunlar bir de güya havuz medyası.