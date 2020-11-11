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Siyaset Hürriyet'in 'AK Parti Teşkilatı'nda yenileme' haberine yalanlama
Siyaset

Hürriyet'in 'AK Parti Teşkilatı'nda yenileme' haberine yalanlama

Hürriyet Gazetesi’nin “AK Parti Teşkilatında Yenilenme Mesaisi” başlıklı haberine AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yalanlama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:14:00 -
Hürriyet'in 'AK Parti Teşkilatı'nda yenileme' haberine yalanlama

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı; ilçe başkanlarının Genel Merkeze giderek istişare toplantılarına katılarak teker teker görüşüleceği iddiasını yalanladı.

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan “AK Parti Teşkilatında Yenilenme Mesaisi” başlıklı habere AK Parti'den yalanlama geldi. Söz konusu habere ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, ilçe başkanlarıyla teker teker görüşüleceği iddiasına yanıt verdi. İşte o yazılı açıklama:

'Haber tamamen yalan ve dedikodudur"

"11.11.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yer alan “AK Parti Teşkilatında Yenilenme Mesaisi” başlıklı haberde, İstanbul İlçe Başkanlarının tamamının bugün, yani 11 Kasım Çarşamba günü, Genel Merkeze giderek istişare toplantılarına katılacağı, ilçe başkanlarıyla tek tek görüşmeler yapılacağı ifade edilmiştir. Aynı haberde Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir’in MYK öncesinde İl Başkanımız Bayram Şenocak’la konuyla alakalı bir görüşme yaptığı da yer almıştır.

Tamamen yalana, dedikoduya ve kasıtlı dezenformasyona dayalı bu haberin gerçekle en küçük bir ilişkisi yoktur. Ne ilçe başkanlarımız Ankara’ya çağırılmıştır, ne de İl Başkanımız MYK öncesi öyle bir görüşme yapmıştır. Medyanın asılsız duyumları, hiçbir araştırmaya ve ilgili kişilere teyit ettirmeye gerek duymadan haberleştirmesi, basın ahlakı adına son derece talihsiz ve düşündürücüdür. Bu konuda basının daha dikkatli ve duyarlı davranmasını ummak en doğal hakkımızdır.

Genel Merkezimizle koordineli bir şekilde, AK Parti İstanbul Teşkilatımız, kongre sürecimizin en verimli, en güzel ve partimize yaraşır şekilde yaşanması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz."

 

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