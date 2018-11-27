Hürriyet Gazetesi'ne saldırıda karar verildi

Hürriyet Gazetesi'ne 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde yapılan saldırılara ilişkin 26 kişi hakkında, "Mala zarar verme" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından açılan davada karar çıktı. 25 sanığın beraatine karar verilen davada bir sanık, "Geceleyin iş yeri dokunulmazlığını ihlal etmek suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve "Mala zarar verme" suçundan 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'yi temsilen Avukat Eren Mustafa Şener katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, 25 sanık hakkında, suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığını gerekçe göstererek beraatlerine karar verdi.

Bir sanık cezalandırıldı

Sanıklardan Mesut Yeşilyurt ise "Mala zarar verme suçundan" 100 gün adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın cezası 2 bin lira adli para cezasına çevrildi. Mahkeme, sanıktan bu cezanın 4 eşit taksitte alınmasına hükmetti. Yeşilyurt ayrıca, "Geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanığın cezaları 5 yıl süre ile ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde Hürriyet Gazetesi’ne yapılan saldırılar sonrası, 26 kişi hakkında, “Mala zarar verme" ve “Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan iddianame düzenlemişti.

İddianamede kalabalık bir grubun 6 Eylül 2016 tarihinde 23.05’te gazete binasına gittikleri, korkuluk demirlerini sökerek bariyerleri kırdıkları, bahçedeki aydınlatma direklerine zarar verdikleri, kamera cihazlarını kırdıkları, giriş kapısını zorlayarak bina içerisine girmek istedikleri, ancak özel güvenlik ve emniyet güçleri tarafından dışarıya çıkarıldıkları belirtiliyor.

8 Eylül 2016 tarihinde güvenlik güçlerinin şehit edilmesini protesto eden bir grubun Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde toplandığı anlatılan iddianamede, bu grubun 20.30 sıralarında da gazetenin yönetim binasına önüne gittiği, protestolarına burada devam ettiği belirtiliyor. Şüphelilerin etrafı duvarla çevrili binanın bahçesine güvenlik güçlerini itekleyerek girdiği, ışıklandırma aparatlarını, binanın giriş kapısındaki döner cam kapıyı, vitrin camlarını, kameraları, giriş kapısındaki bariyerleri kırarak zarar verdikleri, giriş kapısını zorlayarak içeri girmek istedikleri, olay yerine gelen takviye güvenlik güçlerince bahçeden çıkarıldıkları anlatılıyor.

İddianamede 26 şüphelinin, “Mala zarar vermeö ve “Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 2 yıl 4 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamalarının yapılması isteniyor.