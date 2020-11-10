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Ekonomi Hürriyet Emlak'a yeni Strateji ve Transformasyon Direktörü
Ekonomi

Hürriyet Emlak'a yeni Strateji ve Transformasyon Direktörü

Hürriyet Emlak, Ecehan Berk Pehlivanoğlu'nu, Strateji ve Transformasyon Direktörü olarak bünyesine kattı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:42:56 -
Hürriyet Emlak'a yeni Strateji ve Transformasyon Direktörü

İSTANBUL (AA) - Kariyeri boyunca büyük çaplı şirketlerin dönüşüm projelerinde çeşitli başarılara imza atan Ecehan Berk Pehlivanoğlu, Strateji ve Transformasyon Direktörü olarak Hürriyet Emlak ailesine katıldı.

Hürriyet Emlak'tan yapılan açıklamaya göre, Ecehan Berk Pehlivanoğlu, Hürriyet Emlak'ın dijital dönüşümüne güç katacak, müşterilerine daha fazla kazandıracak projeler geliştirmek üzere Strateji ve Transformasyon Direktörü olarak yeni görevine başladı.

1987 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelen Ecehan Berk Pehlivanoğlu, lise öğrenimini 2007 yılında Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitiren Pehlivanoğlu, iş hayatına 2009 yılında başladı.

TÜBİTAK, ASELSAN ve Vodafone Türkiye'de teknik alanlarda staj deneyimi edinen Pehlivanoğlu, 2011 yılında Koç Üniversitesi'nde araştırma ve eğitim görevlisi olarak görev aldı.

Eş zamanlı olarak Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme Laboratuvarı'na katılan Pehlivanoğlu, burada bilişsel radyo ağları ve nesnelerin interneti konulu doktora araştırma çalışmalarını da başarıyla tamamladı.

2013 yılında uluslararası platformda hizmet veren A.T Kearney'de yönetim danışmanlığı sektöründe kariyerine başlayan Pehlivanoğlu, 4 yıl boyunca çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2018 yılında Boston Consulting Group'ta kıdemli proje lideri olarak çalıştı.

Kariyeri boyunca Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da tüketici ürünleri, perakende, otomotiv ve kamu sektörlerinden müşterilere danışmanlık yapan Pehlivanoğlu, strateji, dijitalleşme, satış ve pazarlama, organizasyonel yapılanma, yenilikçilik ve dijital gibi fonksiyonel alanlarda uzun soluklu dönüşüm projelerinde çalışma imkanı buldu.

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