Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata "Hürmüz ve Babülmendep kapalı ve bu sadece ABD ile İran'a yarıyor" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Hürmüz ve Babülmendep kapalı ve bu sadece ABD ile İran'a yarıyor...

Bizim gibi ülkelerin batmasına sebep olacak bir durum... Ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kara yolu açık, Irak ve Suriye'den sevkiyat devam ediyor. Eğer Suriye'de Esad, Irak'ta PKK devam ediyor olsaydı kolumuz kanadımız kırılacak ve İsrail ile ABD ne isterse yapar olacaktık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun; gerzekler petrol fiyat artışına bakıyor, bilmiyorlar ki bu savaşta çaresiz kalsak arabalarına koyacak yakıt bulamayacaklar...

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail ve Körfez ülkelerine şoke eden savaş faturası talebi!

ABD Başkanı Trump'tan İran'la savaşa birlikte girdiği İsrail'e çarpıcı bir çağrı geldi. İran savaşında ABD'nin koruduğu (veya kurduğu) ülkelerden savaşın maliyetini karşılamalarını isteyeceklerini açıklayan Trump, Körfez ülkelerinin yanı sıra İsrail'in de adını telaffuz etti...

Trump'tan İran'a yılbaşı sonrası saldırı tehdidi

Trump, İran'a yılbaşı sonrası saldırı tehdidinde bulundu ve heyete "step dansçıları" dedi.

"Vazgeçmezseniz büyük bir yıkımla karşılaşırsınız!"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın nükleer hırsları olduğunu ve büyük bir füze cephaneliği oluşturduğunu öne sürdü. Hegseth, İran'ın masada nükleer amaçlarından vazgeçmemesi hâlinde ABD'nin yol açabileceği bir yıkımla karşılaşacağını iddia etti...

İsrail'de hesaplar karıştı

Eski müttefikinden Netanyahu'ya darbe!

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun koalisyon hesapları, uzun süredir destekçisi olan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisinin kritik kararıyla değişti... Hükûmeti kurma görevi için Netanyahu'yu önermeyen parti, muhalefetin adayı Gadi Eizenkot'un önünü açtı.

İran'dan İslam dünyasına acil çağrı!

"Orta Doğu dış politikamız İsrail'e bağlı olamaz."

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD'nin İsrail ile önemli bir ortaklık yürüttüğünü ancak dış politikasını İsrail'in çıkarlarına tabi hâle getirmemesi gerektiğini söyledi. JD Vance, NATO ile ilişkileri örnek göstererek Orta Doğu dış politikasının İsrail devletine tabi olamayacağını belirtti...

İran'dan ABD medyasına çok sert tepki!

"İsrail yanlısı propaganda yapıyorlar."

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf; ABD merkezli CNN televizyonunun, İran'ın Washington'da "kirli bomba" veya kimyasal silah kullanacağı ve Donald Trump yönetimine yönelik suikast planları geliştirdiği iddialarına sert tepki göstererek ABD medyasının üst düzey yetkililerini hedef aldı ve kanalı İsrail yanlısı propaganda yapmakla suçladı...

İsrail siyasetinde deprem!

"Netanyahu istihbarat ve polisle seçime müdahale ediyor."

Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için istihbarat ve polisi kullanarak seçimlere müdahale hazırlığı yaptığı öne sürüldü... Arap partilerinin ağlarını hedef alan Netanyahu'ya, hükûmet kurmakla görevlendirilen Gadi Eizenkot'tan sert tepki geldi. Eizenkot, Netanyahu'nun demokrasi için acil tehdit oluşturduğunu belirterek derhâl iktidarı bırakması gerektiğini söyledi...

ABD'de ara seçimlerin ardından Demokratlardan İran savaşıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Trump yönetiminin savaşın gerekçesini sürekli değiştirdiğini savunarak, "İran'da ne uğruna savaştığımızı Amerikan halkı bilmiyor ve bu savaşı sona erdireceğiz." dedi...

Tahran'dan şok görüntüler!

"Trump'ı öldüreceğiz!"

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongredeki siyasi dengeleri şekillendirecek ara seçimler için sandık başına gidilirken, İran'ın başkenti Tahran'da Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan afişler asıldı. Afişlerde İngilizce "Trump'ı öldüreceğiz" sloganı yer aldı...

Abbas Erakçi: "Teslimiyet dönemi bitti ve masada koşulsuz müzakere var."

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail ve ABD'nin 2025'te başlattığı 12 günlük çatışmadaki "koşulsuz teslimiyet" söyleminin "koşulsuz müzakere"ye dönüştüğünü söyledi. Abbas Erakçi, sınır eyaletlerindeki temsilcilerden komşu ülkelerle ticari ilişkileri artırmalarını istedi...

ABD ve İsrail'den İran sınırında büyük askeri hazırlık ve Trump'tan İran'a savaş mesajı: "Yarın bile saldırabiliriz!"

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran topraklarını (veya şartlarını/taleplerini) kabul etmesi durumunda ülkeyi "havaya uçurmanın" gerekip gerekmediğinin bir zaman meselesi olduğunu belirtti.

İsrail'den İran'a ABD olmadan saldırı mesajı...

"Her an harekete geçebiliriz." İsrail Ordusu Sözcüsü Effie Defrin, İran'a ABD'nin desteği olmadan saldırı düzenlemeye hazır olduklarını belirtti. Her an kendi başlarına harekete geçebileceklerini ifade eden Defrin, İran'ın İsrail'i yok etmek istediğini öne sürdü.

İsrail'de iki parti hükûmet kurmak için harekete geçti ve 6 Aralık'ta Netanyahu dönemi de böylelikle bitiyor, hadi hayırlısı!..