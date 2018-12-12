Hurmanın faydaları nelerdir?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili hurma tüketmenin yararlarını anlattı, önemli bilgiler verdi.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Hurmanın lif oranı çok yüksek. Öyle ki 100 gramı 3,5 gram lif içeriyor. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR

Antioksidandan zengin olan hurma hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor. Yenilenen doku cildi daha genç bir görünüme kavuşturuyor. Cilt elastik yapısını kaybettiğinde yanakta çökmeler artıyor ve derin yüz çizgileri belirginleşiyor.

Hurma cilde ihtiyacı olan nemi veriyor, böylelikle cilt daha elastiki bir yapıya sahip oluyor. İçeriğindeki B vitamini sayesinde ciltte oluşan yaraların da daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunuyor.

KİLO KONTROLÜNÜ DESTEKLİYOR

Yüksek lif içeriği ile midede uzun süre kalarak sindirimin yavaş olmasını sağlıyor. Böylelikle tokluk süresi uzuyor ve daha az besin tüketilmiş oluyor. Demir eksikliği olan kişiler kilo vermede güçlük yaşıyor. Hurma içerdiği yüksek orandaki demir mineraliyle kişinin demir depolarını destekliyor ve bu sayede metabolizma da hızlanmış oluyor. Ancak unutmamak gerekir ki 1 adet hurma 20 kalori içeriyor. Özellikle zayıflama sürecinde miktarına dikkat edilerek tüketilmesi gerekiyor.

KAS KRAMPLARINI ENGELLİYOR

Magnezyum eksikliğinde sık sık kas krampları ve kas ağrıları oluşuyor. Hurma içeriğindeki magnezyum sayesinde kasları güçlendiriyor, protein sentezinde ve enzimlerin sağlıklı çalışmasında görev alıyor. Günde 2-3 adet hurma tüketmek günlük magnezyum ihtiyacını karşılayabiliyor.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Kalp dostu besinlerin başında yer alan hurma, içeriğindeki zengin potasyum minerali sayesinde kan basıncını (tansiyon) dengeliyor ve kalp ritmini düzenliyor. Hiç kolesterol içermediği gibi güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini azaltıyor.

STRES VE GERGİNLİĞİ AZALTIYOR

Uzmanların yaptıkları araştırmalar sonucunda, sinirleri güçlendiren B6 vitamininin hurmada yüksek miktarda bulunduğu ortaya konmuş. Bu sayede strese karşı bir savunma gelişiyor. Hurma içerdiği B1 vitamini ile de sinir sisteminin sağlıklı olmasını kolaylaştırıyor.

TAM BİR ENERJİ DEPOSU

Gün boyunca kendini oldukça yorgun hisseden, halsiz kalan veya kilo almak isteyen kişiler hurmayla ihtiyaçları olan enerjinin bir bölümünü sağlayabiliyor. Yüksek enerji içeriği, özellikle kilo almak isteyen kişiler veya gelişmekte çağında olan çocuklar için çok fayda sağlıyor.

BAĞIŞIKLIĞI ARTTIRIYOR

Hurma, bağışıklık sistemini destekleyen antioksidan etkili selenyumdan ve C vitamininden zengin bir besin. Bu sayede vücudu zararlı bakterilerden ve mikroplardan temizliyor. Ayrıca içeriğindeki yüksek orandaki magnezyum minerali, vücutta oluşabilecek enfeksiyonların oranını azaltıyor.