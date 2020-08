Muharrem ayı Kameri ayların ilkidir. Hz İbrahim’den bu yana mukaddes sayılan bu aylarda savaşlar durur, oruç tutulurdu. İçinde aşure gibi önemli bir günü barındıran Muharrem ayının bir diğer adı da Şehrullah’tır. Aşure günü neler olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmekte. İlk insan ve ilk peygamber Hz Adem’in (a.s) tövbesi aşure günü kabul edildi. Hz. Nuh’un (a.s) gemizi aşure günü Cudi Dağına indi. Hz İsa (a.s) Aşure günü doğdu, Yunus (a.s) balığın karından aşure günü kurtuldu. Hz İbrahim (a.s) Nemrut’un ateşinden kurtuldu. Aşurede on değişik tahılla beraber pişirilmesi ile ortaya çıkan eşsiz bir yemektir. Peki hurmalı portakallı aşure nasıl pişirilir? Hurmalı portakallı aşure malzemeleri neler? İşte Hurmalı portakallı aşure tarifi.

Hurmalı portakallı aşure tarifi için malzemeler

Hurmalı portakallı aşure yapmak için 500 gr Aşurelik Buğdaya ihtiyaç vardır.

Yine aşure yapmak için 250 gr nohut

150 gr. Haşlanmış Fasulye

1/2 Çay Bardağı Pirinç

150 gr. Soyulmuş Çiğ Badem

200 gr. Kuru Kayısı

200 gr. Kuru Üzüm

1 Portakal

Yeteri kadar kaynar Su

10 adet hurma

1 Çimdik Tuz

Hurmalı portakallı aşure üzerine dökülmek üzere

Kavrulmuş fındık

Ceviz

Antep Fıstığı

Kavrulmuş susam ve incir.

Hurmalı ve portakallı aşure yapılışı

Hurmalı portakallı aşure nasıl yapılır? Yukarıda verdiğiniz Hurmalı portakallı aşure malzemelerinden sonra şimdi ide Hurmalı portakallı aşure tarifini anlatalım. Bir gece önceden bol su ile yıkayıp ıslatılan buğdayı süzdükten sonra kaynaması için ocağa koyunuz.

Kaynayan suda buğdaylar iyice şişip açıldığını gördüğünüzde daha önceden haşlanmış olan nohut ve bunun yanında kuru fasülyeyi buğdayın olduğu tencereye ilave ediniz. Güzel bir şekilde yıkadığınız pirinci de yine aynı şeklide buğdayın üzerine dökünüz. Aşurenin suyu tam kıvama gelinceye dek kaynatınız. Bu arada biraz tuz ekeniz. Ayrı bir kaba su koyunuz ve bu suya kuru üzümleri ve bademi koyunuz. Suya koyup beklettiğiniz bademleri soyduktan sonra sıra kuru üzümlere geldi. Suda iyice şişmiş olan kuru üzümlerle beraber kaynamakta olan aşurenin içine ekleyiniz.

Bu arada kuru kayısıları da küp şeklinde doğrayın ve onları da aşureye ilave edin. Kaynamakla suyu azalan aşureye su takviyesi yapmayı da unutmayın. 10 adet hurmayı kabuklarını rendelediğimiz portakalın suyu ile robottan geçirip püre haline getirin. Artık aşurenin sonuna gelmekteyiz. Durun hemen heyecanlanmayın. Sonuna geldik dediysek aşure tamam demedik. Hazırladığımız bu püreyi de aşureye ekledikten sonra on dakika kadar daha kaynattıktan sonra kaselere servis edebilirsiniz. Aşurenin ısısı dindikten sonra üzerine dökeceğiniz kuruyemişler ve kavrulmuş susam ile süsleyin misafirlere, komşu ve akrabalara servis edebilirsiniz.