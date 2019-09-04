Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?

Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bir tarif daha....

Bu tarifin özel olmasının sebeplerinden biri de iki farklı yağ ile yapılıyor olması. Birçok tarifte tek çeşit yağ kullanılıyor. Fakat bu tarife benzer tarifleri denediğinizde kesin sonuç almanız mümkün. Dolayısıyla bu tarif yumuşak, hem kıtır hem de tam kıvamında...

Malzemeler

1 yumurta

100 gr tereyağı

Yarım çay bardağı sıvıyağı

Yarım su bardağı şeker

2 çorba kaşığı yoğurt

Yarım paket kabatma tozu

2-2,5 su bardağı un

İç harcı için;

10-15 adet hurma

3 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Yarım çay kaşığı tarçın

Yapılışı

Öncelikle hurmaların içini çıkartıp, küçük küçük doğrayın. Dilerseniz blenderdanda geçirebilirsiniz.

Hamuru için gereken, un haricindeki, bütün malzemeleri derin bir yoğurma kabına boşaltın.

Unu içerisine yavaş yavaş ilave edin. Kıvamlı ve yumuşak bir hamur elde ettiğinizde, unu ilave etmeyi bırakın. Hamurunuzun üzerini bir bezle örtüp, 10-15 dakika boyunca dinlendirin.

Bu esnada harcı için malzemelerin tamamını harmanlayarak kenarda bekletin. Dilerseniz içerisine şeker yerine, farklı tatlandırıcılar kullanabilirsiniz.

Hamuru orta incelikte açtıktan sonra, iç malzemesini ekleyerek, şekil verin. Ardından yaplı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

185 derecelik, önceden ısıtılmış fırında, pişirin. Kurabiyelerin üzerinde pembelik gördüğünüzde hemen fırından çıkarın. Çünkü bu hamurun çok pişmemesi gerekir. Aksi takdirde çok sert bir kurabiye elde edersiniz. Zaten hamur hemen pişecektir.

Şimdiden afiyet olsun...