0553 313 94 23

Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?

Yumuşacık ve elmalı turtayı hatırlatan görüntüsüyle, yepyeni bir tarifi sizlere sunuyoruz. Oldukça pratik ve bir o kadar lezzetli tarifimizi öğrenmek için haberimizi dikkatle okuyun. Hurmalı kurabiye malzemeleri nelerdir? Hurmalı kurabiyenin püf noktaları ve yapım aşaması..

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:23
Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?

Denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bir tarif daha....

Bu tarifin özel olmasının sebeplerinden biri de iki farklı yağ ile yapılıyor olması. Birçok tarifte tek çeşit yağ kullanılıyor. Fakat bu tarife benzer tarifleri denediğinizde kesin sonuç almanız mümkün. Dolayısıyla bu tarif yumuşak, hem kıtır hem de tam kıvamında...

Malzemeler

  • 1 yumurta
  • 100 gr tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvıyağı
  • Yarım su bardağı şeker
  • 2 çorba kaşığı yoğurt
  • Yarım paket kabatma tozu
  • 2-2,5 su bardağı un

İç harcı için;

  • 10-15 adet hurma
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi
  • Yarım çay kaşığı tarçın

Yapılışı

Öncelikle hurmaların içini çıkartıp, küçük küçük doğrayın. Dilerseniz blenderdanda geçirebilirsiniz.

Hamuru için gereken, un haricindeki, bütün malzemeleri derin bir yoğurma kabına boşaltın.

Unu içerisine yavaş yavaş ilave edin. Kıvamlı ve yumuşak bir hamur elde ettiğinizde, unu ilave etmeyi bırakın. Hamurunuzun üzerini bir bezle örtüp, 10-15 dakika boyunca dinlendirin.

Bu esnada harcı için malzemelerin tamamını harmanlayarak kenarda bekletin. Dilerseniz içerisine şeker yerine, farklı tatlandırıcılar kullanabilirsiniz. 

Hamuru orta incelikte açtıktan sonra, iç malzemesini ekleyerek, şekil verin. Ardından yaplı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

185 derecelik, önceden ısıtılmış fırında, pişirin. Kurabiyelerin üzerinde pembelik gördüğünüzde hemen fırından çıkarın. Çünkü bu hamurun çok pişmemesi gerekir. Aksi takdirde çok sert bir kurabiye elde edersiniz. Zaten hamur hemen pişecektir.

Şimdiden afiyet olsun...

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:23
  1. Hurmalı kurabiye nasıl yapılır
  2. Hurmalı kurabiye tarifi
  3. Hurmalı kurabiye nasıl olur
  4. Kurabiye tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor
    1. ANALİZ - İngiltere'de muhalefet..
    2. Kılıçdaroğlu Eskişehir’e geliyor
    3. Çin, İzmir ekonomisi için altın fırsat
    4. PTT Kütahya Başmüdürü Özdoğru’dan..
    5. (Özel) Gündüz kaportacı gece antrenör
    6. Iğdır’da sınır güvenliği toplantısı..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na tam..
    8. "İran AB ile nihai sonuca ulaşamadığı..
    9. Türkiye'nin genç yetenekleri iş..
    10. İP’li vekilden ayakkabılı rezalet!..
    11. (Özel) Acısını unutup araçta sıkışan..
    12. Vali Demirtaş’tan Tümgeneral Erhan..
    13. Halkalı’da aşure saat kaçta başlayacak?
    14. Hindistan'dan Cammu Keşmirli belediye..
    15. MXGP, Türkiye'yi dünyaya tanıtacak
    16. Mersin'de muz yüklü gemide kokain ele..
    17. KAGEM 8 yılda 65 bin kişiye eğitim..
    18. Aydın’dan Bahçeli’ye davet
    19. Gazişehir Gaziantep sil baştan
    20. Lider Alanyaspor'un hedefi Avrupa..
    21. Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?
    22. Yalçın ve Dündar’a veda
    23. Florida’ya ilerleyen Dorian..
    24. Guatemala'da yolsuzlukları soruşturan..
    25. "Ergenekon" hakim-savcılarına 51 No'lu..
    26. İkinci hayatlar için yarıştı
    27. Ali Dağı’nda Türkiye Yelken Kanat..
    28. ADEM yetkililerinden Kaymakam..
    29. Filistinlilerden Kızılhaç protestosu
    30. MHP’li Arkaz’dan Sivas Kongresi’nin..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    FETÖ itirafçısı, futbola geri döndü! İşte yeni takımı
    FETÖ itirafçısı, futbola geri döndü! İşte yeni takımı