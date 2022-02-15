Hurma uyutması tarifi: Şifalı tatlı kansızlığa iyi geliyor!
Şekersiz ve oldukça lezzetli hurmayla yapılan nefis bir tarifi. Hurma uyutması tarifini mutlaka denemelisiniz. Şifalı olan bu tatlı kansızlığa iyi geliyor!
Hurma, yüksek demir içeriğiyle de dikkat çekiyor. Düzenli tüketildiğinde, demir eksikliği anemisi olan kişilerde kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırıyor. Bu etkisiyle demir eksikliğiyle ilgili kansızlık riskini azaltıyor. Ayrıca içerdiği B2 ve B3 vitamini ile kırmızı kan hücrelerinin sayısını artıyor.
Hurma uyutması tarifi
Malzemeler
- 500 gram light süt
- 20-25 tane hurma
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 tutam zerdeçal
Hurma uyutması tarifi nasıl yapılır?
Süt kaynatın. Mutfak robotuna koyun. Üzerine çekirdekleri çıkarttığımız hurmaları koyun. Robotun kapağını kapatın ve üzerine mutfak havlusu sarın. Yoğurt mayaladığınız şekilde fırını açmadan 2-2,5 saat bekletin. Süre sonunda robotunuzu çalıştırın. Üzerine baharatları katıp, karıştırın. Servis kaselerine koyun ve ılık servis edin.