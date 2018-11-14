Hurma şekeri yapmak ister misiniz?

Hurma, çok yönlü harika bir besindir. Karbonhidratlarda yüksek, GAPS diyetinde bulunan insanlar için harika bir tamamlayıcıdır. (GAPS diyeti hakkında hemen yanda bilgi vermeye çalıştık.) Diyetin şeker kullanmayanlar için de hurma yararlıdır.

Hurma, aynı zamanda bir amino asit olan triptofanın çok iyi bir kaynağıdır. Tripofan vücudun üretemediği temel bir amino asittir. Bu amino asit hem serotonin ve hem de melatonin üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Serotonin eksikliği bilindiği gibi depresyona sebep olmaktadır.

Gelelim hurmadan şeker yapmaya

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve parçalar halinde kesin. Bir fırın tepsisine yayın. İsterseniz fırının teline de koyabilirsiniz. Yaklaşık 250 derece fırında pişirin. Daha sonra fırını kapatın ve kurumaya devam etmesi için bir gece fırının içinde bırakın.

Hurmaların kaya gibi sert bir noktaya gelmesi gerekir!



Pişirmeden önce kesinlikle yıkamayın, aksi halde şekeri kristalize olur.

Sertleştirilmiş hurmaları soğutun, sonra da yüksek güçlü bir yiyecek işlemcisinde veya kahve değirmende yavaş yavaş çekmeye başlayın. Kahve değirmeni daha iyi olacaktır.

Bir kutuya koyun ve buzdolabında saklayın. Kahve öğütücü, hurmaları ince bir toza çevirerek ezse de bunlar kümeleşme eğilimi gösterir ve çok yapışkandır. Neredeyse kahverengi şeker ve pekmez arasında bir harç gibidir.

Dolayısıyla tekrar toz gibi olarak kullanmak istiyorsanız, çekilmiş hurmaları gıda işlemcisinde yeniden çekin.

Eve aldığınız hurmayı, hızlı bir şekilde yemezseniz bir süre sonra kurumaya ve şekeri kristalize olmaya başlar.



Evinizde bir süreden beri bekleyen hurma varsa bunları yeniden yumuşatıp lezzetlendirebilirsiniz. İşte bunu yapmanın en iyi yolu.

Bu basit yöntem, her zaman en iyi sonucu hızlı bir şekilde sunar. Sert meyveleri sıcak suya batırmak her zaman çok iyi sonuç verecektir.

Başlamak için hurmaları bir kasede veya büyük bir fincana koyun ve meyvenin üzerine üstünü örtecek kadar sıcak su ilave edin.

Kâsenin içine sadece yiyeceğiniz kadar meyveyi koyun. Sonra meyveyi tamamen suya batırmak için kaynayan su ile kapatın. Hurmalar yaklaşık 10 dakika kadar ıslatılsın, sonra meyveyi sıkın ve suyunu atın. Meyve daha dolgun, sulu ve yumuşak olacaktır.

Hurmayı ıslatmak, meyveye nem verir ve etinin yumuşamasını ayrıca daha lezzetli olmasını sağlar.