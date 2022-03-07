Hurma: Ramazan'ın enerji deposu! Hurma yemeniz için 8 neden

Hurma, ülkemizde ramazan ayında sık tüketilen bir meyve olarak bilinir ancak artık gündelik hayatta sofralarda ve mutfaklarda yerini aldı. İkramlık olarak ev ziyaretlerine götürülmesinin yanı sıra, kolay tüketimi sayesinde günlük atıştırmalık olarak oldukça sık tercih edilen bir meyve.

Kuru veya yaş hurmanın faydaları daha önce duymadığınız 7 farklı özelliğe sahip! Demir kaynağı antioksidan hurma faydaları çeşitli hastalıklar için tüketilebilecek doğal bir reçete.

Ramazanda hurma yemenin 8 faydası

Zihinsel işlevleri güçlendirir

Özellikle ilerleyen yaşlarda görülen, bir tür hafıza sorunu olan Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesi için önemli bir gıda.

Hurma faydaları nelerdir sorusunun bir diğer yanıtı da zihnin dostu olduğudur.

Kansere karşı savaşabilir

Çağımızın hastalığı olarak bilinen kanser türlerine, hurma ile savaş açmak artık çoğu kişi tarafından bilinen bir gerçek.

Vücudun şeker seviyesini dengeler

Hurmanın bilimseler faydaları arasında olan şekeri dengeleme özelliği sayesinde, ramazan ayı boyunca suyla açılan oruçlarda düşen şekerin toparlanması da kolaylaşıyor.

Vücudu temizler, kalbe faydalıdır

Hurmanın faydaları nelerdir diyenler için bu besinin tam bir kalp dostu olduğunu belirtmek gerekir. Vücudu temizliyor ve arındırıyor.

Göz sağlığına iyi gelebilir

Göz sağlığı için besinlerden sıkça alınması gereken A vitamini hurmada yüksek oranda bulunuyor.

Doğal demir kaynağıdır

Çocuk gelişimi ya da anemi gibi rahatsızlık durumlarında hurma doğal bir demir kaynağı olarak kullanılıyor.

Ruh sağlığına iyi gelebilir

Hem magnezyum hem de B6 vitamini bakımında zengin olan hurma, bu özelliğiyle sinir sistemini güçlendirme etkisine sahip.

Astım ve kuru öksürüğe iyi gelebilir

Hurmanın faydaları nelerdir İbrahim Saraçoğlu tarafından da değinilen bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Saraçoğlu ezilip sütle karıştırılan kuru hurmanın astım ve kuru öksürüğe iyi geldiğini söylüyor.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu hurmanın göze faydaları ve özellikle katarakt rahatsızlığı konusunda da öneride bulunuyor; Saraçoğlu’nun önerisini uygulama için hurma çekirdeklerini öğütüp bir tülbente sarıp gözün üstünde tutmayı deneyebilirsiniz.

Hurma nasıl saklanmalı?

Hurma, günlük tüketimde de yerini alan bir ürün ancak ürünü saklarken bazı noktalara dikkat edebilirsiniz.

• Hurma serin bir ortamda saklanmalıdır.

• Çabuk tüketilmeyecek olan hurmalar, buzdolabında saklanabilir.

• Hurma, yıkanmadan yenmelidir çünkü şıralı meyve kategorisinde yer almaktadır.

• Sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

hurma nasıl yenir?

Bir günde ne kadar hurma yenmeli?

Hurma içeriğindeki magnezyum sayesinde kasları güçlendiriyor, protein sentezinde ve enzimlerin sağlıklı çalışmasında görev alıyor. Günde 2-3 adet hurma tüketmek günlük magnezyum ihtiyacını karşılayabiliyor. Yüksek lif içeriği ile midede uzun süre kalarak sindirimin yavaş olmasını sağlıyo

Hurma yedikten sonra su içilir mi?

"Her ne kadar dişlerimiz için sağlıklı bir besin olsa da, üst üste tüketilip dişler fırçalanmadığında hurma da diğer yiyecekler gibi çürüklere sebep olabilir. Hurma yedikten sonra ağız su ile çalkalanmalı, dişler 30 dakika sonra fırçalanmalıdır."

Hurmayı kaç tane yemek lazım?

Üstelik uzmanlara göre, günde sadece 3 adet hurma tüketmeniz tüm bu faydaları görmenizi sağlayacak bir miktar olarak kabul edilebilir. Hurmanın günde 3 ten fazla tüketilmesi özellikle şeker hastalarına tavsiye edilmemektedir

Hurma neden 3 tane yenir?

Hurmanın içeriğindeki şeker miktarının fazla olması, kalori alımını arttırıyor. Ayrıca yüksek şeker içeriği özellikle diyabet hastalarında veya insülin direnci gelişmiş olan kişilerde kan şekerinin hızla yükselip aynı hızla düşmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle günde 3 adet hurma tüketmek yeterli olacaktır.

Hurma çeşitleri nelerdir?

Sofralarımıza eşlik eden hurmanın pek çok çeşidi bulunmaktadır. Tunus Bölgesi’nde yetişen hurmaların tadı daha şekerli olur. Filistin, İran, Lübnan, Ürdün gibi bölgelerde yetişen hurmaların çekirdekleri biraz daha küçük olur. Hurmanın; acve hurması, safavi hurması, Kudüs hurması, Medine hurması, Bağdat hurması, İran hurması gibi farklı çeşitleri bulunur. Ayrıca yaş ve kuru hurmalar olarak da ayrılır. En çok tercih edilen hurmalar Medine hurmaları ve Kudüs hurmalarıdır. Medine hurması, açık kahverengidir, Medine ve çevresinde yetişir. Büyüklük olarak diğer hurma çeşitlerine göre daha küçük boyuttadır ve kabuk bölümü daha incedir. Etli ve yumuşak olan çeşitlerden biridir. Kudüs hurması ise yumuşak bir dokuya sahiptir. Ayrıca parlaklığı da diğer hurma çeşitlerine göre daha fazladır.

Hurma ağacı nasıl yetişir?

Hurma ağacı, palmiye cinsi ağaç türlerinden biridir. Çöl iklimi, ılıman iklim ve tropikal iklimlerde kolayca yetişir. Sıcağa ve güneşe dayanıklı olan bu ağaçlar, uzun yıllar meyve verebilir. Sıcağı sevdiği kadar suya da ihtiyaç duyan hurma ağaçlarına gerektiği kadar su verilmelidir.

Üst bölümleri güneşi seven hurma ağaçlarının kök kısımları ise kuru kalmaktan hoşlanmaz. Bu nedenle uygun şekilde büyümesi ve meyve vermesi için sulanmalıdır. Besin değeri bakımından da oldukça çeşitli içeriğe sahip olan hurma, ülkemizde de yaygın tüketime sahiptir. Bu meyve ağacı, meyvesini dalları arasında salkım olarak yetiştirir. Bir hurma ağacının ortalama ömrü 70-120 yıl arasındadır.