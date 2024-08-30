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Kadın - Aile Hurma böyle tüketilirse faydalıymış! Sakın bunu yapmayı unutmayın: Hurmayı yanlış yiyormuşuz! Bakın o ne
Kadın - Aile

Hurma böyle tüketilirse faydalıymış! Sakın bunu yapmayı unutmayın: Hurmayı yanlış yiyormuşuz! Bakın o ne

Yeniakit Publisher
2024-08-30 16:09:00 - 2024-08-30 16:12:58
Hurma böyle tüketilirse faydalıymış! Sakın bunu yapmayı unutmayın: Hurmayı yanlış yiyormuşuz! Bakın o ne

Hurmaların faydaları saymakla bitmiyor. Meğer hurmayı yanlış yiyormuşuz... İçerdikleri yüksek lif, vitamin ve mineral içeriğiyle sağlığımız için oldukça faydalı olan bu meyveyi yanlış tüketebileceğimizi biliyor muydunuz?

Hurmaların faydaları saymakla bitmiyor. İçerdikleri yüksek lif, vitamin ve mineral içeriğiyle sağlığımız için oldukça faydalı olan bu meyveyi yanlış tüketebileceğimizi biliyor muydunuz?

Hurmaların faydaları saymakla bitmiyor. İçerdikleri yüksek lif, vitamin ve mineral içeriğiyle sağlığımız için oldukça faydalı olan bu meyveyi yanlış tüketebileceğimizi biliyor muydunuz? Evet, hurmayı yanlış yiyormuşuz. Peki, hurma nasıl tüketilmeli ve nelere dikkat etmeliyiz?

Karar.com'da yayınlanan bir içerikte; Hurmayla limonun şaşırtıcı etkilerinden bahsedildi. Hurmanın üzerine bir iki damla limon sıkarak yerseniz birçok hastalığa karşı korunabilirsiniz. 'Hurmanın her halini yerim' diyorsanız bu tarif tam size göre. Gece yatmadan önce limonu alın ve hurmanın üzerine sıkın ve ardından afiyetle yiyin. Bu yöntemle vücudunuz kendi kendini onaracak ve gün boyu ihtiyacınız olan enerjiyi sizin için sağlamış olacaktır.

HURMA İLE LİMON KARIŞIMININ MUCİZEVİ FAYDALARI


Peki hurma ile limon birleşiminin faydaları neler? Diyetisyenler tarafından sıklıkla önerilen bu tarif birçok hastalığa şifa olmakta. Bizde sizler için faydalarını derledik. İşte hurma ile limonun faydaları;

SİNDİRİM SİSTEMİNE YARDIMCI OLUR


Lif yönünden zengin olan hurmayı limonla tükettiğiniz zaman bağırsakların çalışmasını düzenler. Her gün limonlu hurma tüketirseniz kolay kolay kabız olmazsınız.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR


Hurmanın içerisinde yer alan potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile kemikler güçlenir. Uzmanlar hurmanın kemikleri güçlendirdiği ve limonla birlikte tüketiminde kemik erimesine karşı kalkan olduğunu belirtiyor.
ENERJİ VERİR


Vitamin ve antioksidan yönünden zengin olan hurma enerjinizi yükseltir.

STRESTEN KORUR


Hurma beyin sağlığı için gerekli olan serotonin ve norepinefrin oluşmasına yardımcı olan B6 vitamini yönünden son derece zengindir. Limonla birleştiği zaman stresten korunur ve yaşlanma hızının önüne geçersiniz.

KALBİ KORUR


Potasyum kaynağı olan hurma ölçülü tüketildiğinde tam bir kalp dostudur.

KİLO VERMENİZİ SAĞLAR


Hurma uzun süre tok tutmanın yanı sıra kan şekerinin aniden yükselmesini önler. Hurma sindirimi düzenler, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Haliyle bu lezzetli gıda zayıflamanıza yardım eder.

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