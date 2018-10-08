HÜRKUŞ'u artık Hava Kuvvetleri uçuracak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımıza, liderimize verdiği sözün altını dolduran bir ekiple buradayız. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır.

TUSAŞ çalışanlarının, mühendislerinin sadece sayılarıyla değil kalite ve özgünlükleriyle bütün dünyada sözünü ettireceğine, marka olacağına ve olmaya da başladığına şahitlik ediyoruz.

Sadece Türkiye semalarında değil, onun ötesinde birçok ülkenin semasında sizin emeğinizi, göz nurunuzu, alın terinizi göreceğiz"