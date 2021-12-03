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Teknoloji Hürkuş Azerbaycan semalarında! Kendine hayran bıraktı
Teknoloji

Hürkuş Azerbaycan semalarında! Kendine hayran bıraktı

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen "Hürkuş" eğitim uçakları, Azerbaycan semalarında gösteri uçuşları gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 19:33:00 - 2021-12-03 19:47:30

Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı pilotlar, "Hürkuş" eğitim uçağı ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Hürkuş, Azerbaycan semalarında uçtu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen “Üst Düzey Gözlemci Günü” kapsamında Bakü'ye getirilen ve TUSAŞ tarafından üretilen 2 “Hürkuş” eğitim uçağıyla gösteri uçuşu yapıldığını belirtildi.

Hürkuş kendine hayran bıraktı

Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı pilotların "Hürkuş" eğitim uçağıyla gerçekleştirdikleri gösteri uçuşunu, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ateşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve diğer yetkililer izledi.

Ziyaretçilere, "Hürkuş" eğitim uçağının taktik, teknik özellikleri ve çalışma prensibi hakkında bilgi verildi. Korgeneral Tahirov, pilotların becerilerini överek gelecekteki hizmetlerinde başarılar diledi.

TUSAŞ’tan o ülkeye
TUSAŞ’tan o ülkeye "HÜRKUŞ" ihracatı

Teknoloji

TUSAŞ’tan o ülkeye "HÜRKUŞ" ihracatı

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