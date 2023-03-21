HÜRJET'in ilk uçuş tarihi belli oldu

Taksi testleri icra edilen HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ilk uçuşunu Nisan 2023’te yapacak

MRBS’23’teki konuşmasında HÜRJET’in ilk uçuşunu Nisan 2023’te yapacağı açıkladı. HÜRJET’in taksi testlerine ait görüntüler 18 Mart 2023’te Temel Kotil tarafından paylaşılmıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET jet eğitim ve hafif taarruz uçağı ilk taksisini yakın zamanda gerçekleştirmişti.

HÜRJET

Harbe Hazırlık Geçiş Eğitimi, Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız) ve Akrobatik Gösteri Uçağı gibi roller icra edebilecek olan HÜRJET, 1,4 mach hız ile +8-3g limitlerine sahip. HÜRJET 45.000ft irtifaya kadar görev yapabilecek ve 3 tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek.

Gelişmiş insan makine arayüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile HÜRJET, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak.

DefenceTürk

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