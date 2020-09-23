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Ekonomi Hürjet simülatörü ilk kez Teknofest'te
Ekonomi

Hürjet simülatörü ilk kez Teknofest'te

Katılımcılar gerçek zamanlı olarak Hürjet'i deneyimleme imkanına sahip olacak

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:16:55 -
Hürjet simülatörü ilk kez Teknofest'te

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hürjet için geliştirilen Hürjet 270 simülatörünün benzerini ilk kez TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep'te kuracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre TUSAŞ, 24-27 Eylül'de Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde yerini alacak.

Türkiye'nin en önemli projelerinden olan Milli Muharip Uçak'ın simülatörünü geçen yıl ilk kez TEKNOFEST’te katılımcıların deneyimine sunan TUSAŞ, ilkleri gerçekleştirmeye bu yıl da devam edecek.

Şirket, Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz faaliyetlerinde etkin görev alacak olan Hürjet için geliştirilen Hürjet 270 simülatörünün benzerini ilk kez festival kapsamında Gaziantep'te kuracak. Böylece katılımcılar, Hürjet'i gerçek zamanlı olarak deneyimleyebilecek.

TUSAŞ, bu yıl TEKNOFEST'in Helikopter Tasarım Yarışması'nda da tek sponsor olarak yerini aldı.

Üniversite öğrencileri ve mezunlarından oluşan 60'tan fazla grup, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık koşullarında belirlenen bir görevi başarıyla icra edebilecek Yüksek Hızlı Helikopter kavramsal tasarımlarını sundu.

Finale kalan 11 grup arasında ilk 3'ün belirleneceği yarışmanın, geleceğin helikopter teknolojisine ışık tutması bekleniyor.

TUSAŞ, yarışma ve simülatör deneyiminin yanı sıra festival kapsamında tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava araçlarının maket modellerini Gaziantep'te teknoloji ve havacılık tutkunlarıyla buluşturacak.

Geçen aylarda mobil uygulama marketlerinde yerini alan TUSAŞ'ın mobil uygulamasının da tanıtılacağı festivalde, şirketin insan kaynakları ofisinden uzmanların da kariyer yolculuklarında öğrencilere yardımcı olacak tavsiyeler vermesi bekleniyor.

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