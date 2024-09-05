HÜRJET Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, Mısır semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen HÜRJET, Egypt International Airshow Fuarı çerçevesinde Mısır'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
HÜRJET'in Mısır'da gerçekleştirdiği ilk uçuşunda pilot koltuğuna test pilotları Ercan Çelik ve Orhan Boran oturdu.
Uçuşun ardından TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu pilotları tebrik etti.
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