HÜRJET için geri sayım başladı

2022 yılında hangardan çıkacağı açıklanan ve ilk uçuşunu 2023 yılında yapması beklenen HÜRJET’in üretim adedi de geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET’te ilk etapta 16 adet tedarik edileceği bilgisini paylaşmıştı.

HÜRJET ile ilgili açıklamalar yapan Temel Kotil; ilk uçuşun 2023 yılında, envantere girişin de 2025 yılında olacağını belirtmişti.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu’ya yönelik çalışmalar

Geçtiğimiz günlerde HÜRJET ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan TUSAŞ Eğitim Uçakları Program Müdürü Tuncay Çopur da HÜRJET’in Anadolu LHD Gemisine entegrasyonu konusunda önemli açıklamalar yapmıştı.

Hürjet'in, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilmesine yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çopur, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla yaptığımız toplantılarda bu hususu değerlendirdik. Halihazırda bu ihtiyacın karşılanabilmesine yönelik gerek uçak üzerinde gerekse gemi üzerinde ne tür sistemlere, revizyonlara ihtiyaçlar var değerlendiriyoruz ve bu iş birliğinin devam etmesi için de bir protokol hazırlığı içindeyiz. Bu protokolümüz yakın zamanda imzalanırsa hem uçak üzeri gereksinimlere hem de gemi üzerinde ne tür modifikasyonlar yapılması gerektiğine yönelik detay çalışmalarımızı yapıp bunları tasarım faaliyetlerimize yansıtacağız. Şu ana kadar yaptığımız faaliyetlerde uçağımızın da gemiye inip kalkabilecek, operasyonel ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede olduğunu değerlendiriyoruz. Birkaç sistemin entegre edilmesine ihtiyaç olabilir. Bunu da ilerleyen süreçte detaylı şekilde değerlendirip tasarım faaliyetlerimize yansıtıyor olacağız." demişti.

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı; tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik durumlarda rol almak üzere tasarlandı. HÜRJET’in silahlı varyantı; geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsuru.

HÜRJET Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başladı.

HÜRJET’in teknik özellikleri ve amacı

HÜRJET, 1.2 Mach azami hız ve 45,000 ft azami irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak ve son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracak. HÜRJET’in 2721 kg faydalı yük kapasitesine sahip Hafif Taarruz Uçağı modeli, ülkemizle birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde, hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacak.

Projenin halen devam etmekte olan kavramsal tasarım aşamasında, yapılan pazar analizinin ışığında tek motor ve çift motor alternatifleri değerlendirilerek, motor sayısına karar verilecek ve buna uygun olarak kavramsal tasarım çalışmaları yürütülecek. Uzun temin süreli sistemlerle ilgili tedarikçilerle iletişime geçilerek sistem çözümleri oluşturulacak.