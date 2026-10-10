HÜRJET BİLİMFEST Kayseri'de sergilenecek, Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak

Türkiye'nin ilk yerli ve millî turbofan motorlu jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, 16-17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek 8'inci BİLİMFEST kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sergilenecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde hazırlanan festivalde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yapacak.

Üç gün sürecek festivalde 8 farklı temada yaklaşık 200 etkinliğin düzenlenmesi planlanıyor; yüz binlerce ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

HÜRJET'i ziyaretçiler yakından inceleyebilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET, festival alanında ziyaretçilerin yakından inceleyebileceği şekilde sergilenecek. Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojilerindeki mühendislik kabiliyetini yansıtan uçağın, özellikle gençlerin havacılık, mühendislik ve savunma teknolojilerine ilgisinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Gökyüzünde Türk Yıldızları, Çelik Kanatlar ve THK gösterileri

Festival, yalnızca yerli ve millî havacılık teknolojilerinin sergilendiği bir organizasyon olmakla kalmayacak; gökyüzünde yapılacak gösteriler de programda yer alacak. Türk Yıldızları, gösteri uçuşuyla Kayseri semalarında görsel bir şölen sunacak.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Çelik Kanatlar ekibi, "Çelik Kanatlar" ve "Üzüm Salkımı" gösterilerini yapacak. Türk Hava Kurumu'nun (THK) katkılarıyla düzenlenecek etkinliklerde balon gösterimi ve paramotor gösterileri de izlenebilecek.

Bilimsel deneylerden inovasyon çalışmalarına geniş içerik

Her yaştan vatandaşın bilimi deneyimleyerek keşfetmesini amaçlayan festivalde bilimsel deneylerden teknoloji uygulamalarına, inovasyon odaklı çalışmalardan havacılık etkinliklerine uzanan geniş bir içerik sunulacak. Katılımcıların yalnızca izleyen değil, aynı zamanda deneyimleyen ve üreten bir anlayışla bilimle buluşması hedefleniyor; farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler de programda bulunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, festivalle bilim ve teknoloji kültürünün toplumun geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, çocuk ve gençlerin bilimsel alanlara ilgisinin artırılmasını ve kentin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelinin daha güçlü biçimde ortaya konulmasını amaçlıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediye, "Kayseri Modeli Belediyecilik" anlayışı doğrultusunda bilim, teknoloji, inovasyon ve gençlik odaklı çalışmalarını sürdürüyor; Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde geleneksel hale gelen BİLİMFEST de bu çalışmaların parçası olarak düzenleniyor.

Bilim ve teknolojiyi eğlence, deneyim ve görsel etkinliklerle buluşturacak festival, Kayseri'yi üç gün boyunca bilim ve teknoloji gündeminin merkezine taşıyacak.